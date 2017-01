Liverpool in onzekerheid over Matip na weigeren oproep voor Afrika Cup

"Ik denk eraan om hem morgen in de basis te zetten, maar ik weet niet of dat mag", zei Liverpool-trainer Jürgen Klopp dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar het uitduel met de club uit de League Two.

De 25-jarige Matip speelde in september 2015 voor het laatst voor Kameroen en liet meerdere keren weten dat hij ook niet in actie wenste te komen op de Afrika Cup. Toch nam bondscoach Hugo Broos de verdediger op in zijn selectie voor het toernooi, dat zaterdag van start ging.

Zolang Kameroen de oproep niet intrekt en Matip niet vrijgeeft, moet hij volgens de regels van de FIFA toekijken bij Liverpool. Klopp baalt van de situatie, maar neemt zijn speler niets kwalijk.

"Joël heeft niets fout gedaan. Sinds hij in de zomer overkwam van Schalke 04 heeft hij al niet voor Kameroen gespeeld. Maar op dit moment weet ik dus niet voor honderd procent zeker of hij voor ons mag spelen."

Onana

Vanwege de problemen kwam Matip afgelopen zondag al niet in actie in het Premier League-duel met aartsrivaal Manchester United (1-1). De club vreest voor een boete of een zwaardere sanctie als Matip speeltijd krijgt.

Matip is niet de enige Kameroener die bedankte voor de Afrika Cup. Ook Ajax-doelman André Onana richt zich liever op zijn club, maar omdat hij geen officiële oproep ontving hoeft hij ook niet vrij te worden gegeven door zijn land.

Kameroen begon de Afrika Cup zaterdag met een 1-1 gelijkspel tegen Burkina Faso. Guinee-Bissau en gastland Gabon zijn de andere twee landen in groep A.