Robben sloeg lucratieve aanbiedingen van Chinese clubs af

"Er heerst gekte in dat land en ik heb ook aanbiedingen gehad”, zei de 32-jarige Robben maandag op Radio 538. "Het zijn zulke gekke bedragen, waardoor ze je dwingen om er echt over na te denken. Maar ik wil niet naar China, want dan is mijn loopbaan voorbij."

De 89-voudig Oranje-international zette maandag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Bayern München. Hij ligt daardoor nu tot medio 2018 vast bij de Duitse topclub, terwijl hij in China veel meer kon verdienen.

"In China is het mijn huidige salaris, maar dan maal vier, vijf of zes. Maar geld is nooit mijn drijfveer geweest in mijn loopbaan. Daarom heb ik ook een fantastische carrière gehad en die is nog niet voorbij. Ik wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen en dat is dus niet in China."

Pellè

Robben sluit echter niet helemaal uit dat hij ooit naar China gaat. Hij snapt ook dat oudere spelers als Carlos Tevez en Graziano Pellè kozen voor een lucratief contract in het Aziatische land.

"Zeg nooit nooit. Spelers van boven de dertig kunnen daar nog even heel veel geld verdienen. Maar ik begrijp niet dat topspelers van een jaar of 27 voor China kiezen, want dan moet je accepteren dat je carrière over is. En je hebt maar een loopbaan."

"Ik ben op dit moment daarom vooral blij dat ik door mag gaan bij Bayern. Ik heb het hier fantastisch naar mijn en speel bij een van de beste clubs van de wereld."

Door zijn contractverlenging begint Robben komende zomer aan zijn negende seizoen in München. Dit seizoen jaagt hij met Bayern op zijn zesde landstitel. De 'Rekordmeister' gaat aan kop in de Bundesliga, die komend weekend wordt hervat. Bayern speelt vrijdag om 20.30 uur uit tegen Freiburg.

