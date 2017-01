Van Gaal denkt niet meer terug te keren als trainer

Van Gaal kreeg maandag bij een gala in Scheveningen een Life Time Award voor zijn verdiensten in en buiten het voetbal.

De 65-jarige trainer zit sinds de zomer zonder werk, nadat hij werd ontslagen bij Manchester United. De afgelopen tijd heeft de coach verschillende aanbiedingen gehad om weer aan de slag te gaan, maar daar is Van Gaal niet op ingegaan.

Zo kon de voormalig trainer van Ajax voor een enorm bedrag in Azië werken. "Ik kon daar ook heen, maar ik ben nog steeds hier. Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt", zegt hij tegen De Telegraaf. De man van een van zijn dochters overleed vorige maand onverwachts.

Na zijn vertrek uit Engeland twijfelde Van Gaal al over zijn toekomst. "Ik riep toen dat ik zou stoppen, dat heb ik later slim veranderd in een ‘sabbatical’ maar nu geloof ik niet dat ik nog zal terugkeren in het trainersvak."

Prijzen

Van Gaal vertrok afgelopen seizoen wegens tegenvallende prestaties bij Manchester United, hoewel hij met de club wel de FA Cup won.

In 2014 werd hij met Oranje derde op het WK. Met Ajax won hij in 1995 onder meer de Champions League en de wereldbeker. Later pakte hij ook met AZ nog de landstitel in de Eredivisie.

Ook in het buitenland boekte Van Gaal grote successen. Zo werd hij met Bayern München en Barcelona nationaal kampioen.