PSV niet actief op zoek naar opvolger voor Narsingh

Narsingh verruilde vorige week PSV voor een avontuur in de Engelse Premier League. Het contract van de 26-jarige rechtsbuiten zou na dit seizoen aflopen, waardoor hij transfervrij had kunnen vertrekken.

PSV is echter niet direct bezig met een opvolger. "In principe zijn we niet concreet met iets bezig", zegt Brands maandag tegen NUsport.

"We blijven wel alert op de markt. Als er iets is waarvan we zeggen: die maakt ons substantieel beter of die helpt ons op de lange termijn, dan zullen we daar serieus naar kijken. Maar op dit moment speelt er niets."

Ramselaar

Trainer Phillip Cocu zit momenteel niet al te dik in de vleugelspitsen. Zo stond middenvelder Bart Ramselaar afgelopen zaterdag Excelsior op de flank.

"Afgelopen zaterdag was de spoeling wat dun, maar toen waren Bergwijn, Zinchenko en Locadia geblesseerd. Die komen er hopelijk alledrie snel aan", weet Brands.

Daarnaast vindt de technisch manager dat Ramselaar zijn rol als aanvaller goed invulde. "Hij deed dat uitstekend. Met die andere jongens erbij hebben we genoeg mogelijkheden. Als we iemand halen, dan moet er weer iemand anders uit."

Willems

De kans lijkt groot dat Jetro WIllems deze transferperiode geen overstap naar een andere club maakt. De linksback zou in belangstelling staan van Olympique Marseille.

Willems verlengde vorige maand zijn contract bij de landskampioen tot medio 2018. "Ik ga ervan uit dat Willems het seizoen bij ons afmaakt", denkt Brands.

Er is nog niemand in beeld bij PSV om het tweede elftal te gaan coachen. Trainer Pascal Jansen wordt na dit seizoen hoofd van de jeugdopleiding.

"We hebben er alleen intern over gesproken", zegt Brands, die niet in wil gaan op de naam van Ruud van Nistelrooij. "We hebben nog niemand benaderd."