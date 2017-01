'Robben verlengt contract bij Bayern München tot medio 2018'

Voetbal

Voetbal Senegal is Tunesië de baas, Mahrez behoedt Algerije voor nederlaag Senegal is uitstekend begonnen aan de Afrika Cup. Door goals van Sadio Mané en Kara Mbodji werd met 2-0 gewonnen van Tunesië. In dezelfde poule bezorgde Riyad Mahrez Algerije een punt tegen Zimbabwe. Dankzij twee treffers van de Afrikaans voetballer van het jaar eindigde het duel in Gabon in 2-2.