Zidane wil niet te lang stilstaan bij einde recordreeks Real

"Natuurlijk doet verliezen pijn, maar het moest er een keer van komen", zei Zidane na afloop op de persconferentie.

In Sevilla eindigde een reeks van veertig wedstrijden zonder nederlaag voor Real. De laatste keer dat de ‘Koninklijke’ verloor was op 6 april 2016, toen VfL Wolfsburg in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 2-0 te sterk was.

In het duel met Sevilla was er vlak voor tijd nog geen vuiltje aan de lucht voor Real. De ploeg van Zidane kwam halverwege de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase maakte voormalig Sevilla-speler Sergio Ramos een eigen doelpunt en bezorgde Stevan Jovetic de thuisploeg de zege.

Nieuwe reeks

"We waren vijf minuten verwijderd van weer een overwinning", vertelde Zidane. "We wisten dat onze reeks ooit zou stoppen en moeten daar niet te lang bij stilstaan. Woensdag spelen we weer tegen Celta de Vigo, dan kunnen we beginnen aan een nieuwe reeks."

Ondanks de nederlaag staat Real Madrid nog steeds bovenaan in de Primera Division, met veertig punten uit zeventien wedstrijden. Sevilla en Barcelona volgen op respectievelijk een en twee punten, maar beide ploegen hebben een wedstrijd meer gespeeld.

