Chinese bond treft maatregelen om koopwoede in te perken

Vanaf komend seizoen mogen de ploegen uit de Chinese Super League per wedstrijd slechts drie buitenlandse spelers gebruiken. Afgelopen jaar gold in China een zogenoemde 3+1-regel.

Clubs mochten drie spelers uit andere continenten opstellen plus een vierde buitenlander uit een ander Aziatisch land. Een vijfde buitenlander mocht als wisselspeler op de bank beginnen.

Vanaf komend seizoen mogen clubs nog altijd vijf buitenlanders onder contract hebben, maar er mogen er slechts drie tegelijkertijd op het veld staan.

Bovendien moeten er altijd twee Chinese spelers van 23 jaar of jonger in de wedstrijdselectie zitten, waarvan er minimaal één in de basis moet beginnen.

De bond pleit daarnaast voor strengere regels om het uitgavenpatroon van de clubs te veranderen. Er zou een salarisplafond moeten komen om de ontwikkeling van jeugdspelers te ondersteunen. Deze winter tekenen veel spelers nog voor exorbitant hoge salarissen in China. Carlos Tevez is bij Shanghai Shenhua de best betaalde speler ter wereld met een salaris van naar verluidt 730.000 per week.

Geld verbranden

Naast Tevez vertrokken buitenlandse sterren als Oscar, Hulk en Axel Witsel naar China. Ook Romeo Castelen, Tjaronn Chery en Ajacied Nemanja Gudelj tekenden in het Aziatische land, dat in Xi Jinping een grote voetbalfan als president heeft.

De maatregelen van de bond komen niet als een verrassing. Er is al weken kritiek op de kooplust van de clubs. Het ministerie van sport zei dat de clubs "geld verbranden'' en de ontwikkeling van eigen talenten in de weg zitten.

Op 25 februari begint het nieuwe seizoen in China met de Super Cup tussen Guangzhou Evergrande en Jiangsu Suning. Tot die dag is de transfermarkt nog open in het land, terwijl de markt in Europa op 31 januari sluit.