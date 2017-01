Koeman denkt dat Everton 'onmogelijk beter kan' na 4-0 zege op City

"De teamprestatie was perfect", zei Koeman na de wedstrijd. "De tweede treffer vlak na rust had natuurlijk een grote impact op de wedstrijd. Maar de manier waarop wij de tweede helft speelden was geweldig."

"Volgens mij is het onmogelijk om op een hoger niveau te presteren in elk aspect van het voetbal", zei de manager, die vorige week nog nieuwe spelers had geëist bij de clubleiding na de 1-2 nederlaag in de FA Cup tegen Leicester City.

"Met de komst van Morgan Schneiderlin hebben we meer balans in het elftal. Daardoor is het team nu eindelijk sterker, daar zal elke fan van Everton nu blij mee zijn", zei Koeman.

"Dit momentum moeten we nu vasthouden. We zijn goed aan het jaar begonnen, op de nederlaag tegen Leicester na. We hebben in twee andere wedstrijden de nul gehouden, ik hoop dat we dit doorzetten."

Guardiola

De 4-0 zege was geflatteerd, omdat Everton in de hele wedstrijd slechts zes doelpogingen ondernam, tegenover dertien schoten van City. Guardiola benadrukte dan ook dat zijn ploeg vooral ongelukkig was geweest in de afronding.

"Zo is het in elke sport, je moet de bal in het net krijgen. We hebben kansen gecreëerd, maar het lukte niet om te scoren. We hadden in de eerste helft twee doelpunten verdiend", stelde Guardiola.

"Voetbal is een mix van allerlei onderdelen. Daarom zou het verkeerd zijn om deze nederlaag aan één speler of één linie te wijten."

City staat na de nederlaag tien punten achter op koploper Chelsea. "Dat is erg veel. Maar het verschil met de nummer twee is maar drie punten", zei de Spanjaard.

"Ik heb mijn spelers al voor deze wedstrijd gezegd dat ze de ranglijst moeten vergeten en op de eerstvolgende wedstrijd moeten focussen. Ze moeten gewoon elke week hun best doen. Aan het einde van het seizoen gaan we alle spelers en ook de manager evalueren en dan zullen we zien wie weg moet en wie mag blijven."

