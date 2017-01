Debutant Kluivert durft strafschop niet te claimen bij Schöne

"Ik vroeg aan Anwar (El Ghazi, red.) of ik de bal mocht nemen", zei de 17-jarige aanvaller na de wedstrijd. "Die vertelde dat ik bij Schöne moest zijn. Nou, aan hem durfde ik het nog niet te vragen."

Kluivert verving in de 39e minuut de aan zijn linkerbovenbeen geblesseerd geraakte Amin Younes. Het betekende het Eredivisiedebuut voor de zoon van Patrick Kluivert, die vorige week ook al in actie kwam in het met 1-3 verloren oefenduel met Excelsior.

De aanvaller toonde veel lef in zijn invalbeurt en liet zich af en toe gelden met gedurfde acties. Dat hij zich meteen zo liet zien, noemt Kluivert "logisch". "Daarom heeft de trainer me erbij gehaald."

Kluivert las na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports het berichtje voor dat vader Patrick stuurde na zijn debuut. "Heel goed gespeeld. Dit is je officiële debuut. Hoe lekker voelt dit? Zalig, toch? Vanaf nu gaat het allemaal beginnen."

De Amsterdammer waardeerde het bericht van zijn vader. "Hij weet hoe het werkt, dat is mooi. Patrick keek thuis en steunde me vanuit Parijs, hij kan niet steeds heen en weer. Mijn vader was achttien toen hij debuteerde, ik ben nu zeventien. Dat is wel mooi."

Kriebels

Toen Younes zijn klachten liet doorschemeren mocht Kluivert meteen warmlopen van trainer Peter Bosz. "Dan krijg je wel kriebels in je buik. Maar toen ik in het veld stapte, was het gelijk weg", aldus de aanvaller.

De flankspeler was naar eigen zeggen niet bezig met het imposante lijstje Ajax-spelers dat debuteerde met een doelpunt. Op die lijst pronken onder andere de namen van zijn vader, Johan Cruijff en Marco van Basten.

"Ik speelde lekker, ik genoot ervan, ik deed leuke dingen. Natuurlijk is het mooi als je kansen krijgt. En als die bal van Kasper (Dolberg, red.) wat lager was, had-ie er 100 procent zeker in gegaan", wijst hij op een te hoge voorzet van de Deense spits.



Dat Ajax interesse heeft in de Braziliaan David Neres, een 19-jarige flankspeler van Sao Paulo, doet Kluivert verder niets. "Dat moet Ajax toch zelf weten. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik er steeds weer sta als ik een kans krijg. Dan komt het wel goed hoor. Die zegt die ouwe van me ook."