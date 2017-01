Ziyech ziet Ajax als topfavoriet voor landstitel

Voetbal

Voetbal Toornstra speelt liever in aanvallender rol bij Feyenoord Jens Toornstra vulde zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Roda JC (0-2) de positie van Karim El Ahmadi in, die met Marokko op de Afrika Cup actief is. De middenvelder gaf toe liever aanvallender te spelen.