Geen winnaar bij United-Liverpool, Everton ruim langs City

James Milner benutte in de 27e minuut een strafschop na een handsbal van Paul Pogba in het zestienmetergebied. Lange tijd leek Liverpool op een zege af te stevenen, maar zes minuten voor tijd kopte Zlatan Ibrahimovic United op gelijke hoogte.

Manchester City had niet veel in te brengen op Goodison Park, ondanks dat het meer doelpogingen ondernam. Doelpunten van Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies en Ademola Lookman deden de ploeg van trainer Josep Guardiola, een goede bekende van Koeman, de das om.

Door het gelijkspel stijgt Liverpool naar de derde plek op de ranglijst, met evenveel punten als Tottenham Hotspur en zeven punten minder dan koploper Chelsea. Het verschil met Manchester United, de nummer 6, blijft vijf punten.

City kijkt door de nederlaag tegen Everton tegen een achterstand van tien punten op koploper Chelsea aan. 'The Citizens' staan vijfde in de Premier League. Everton staat zevende, met zeven punten minder dan Manchester United.

Pogba

In een gelijkopgaande wedstrijd had Liverpool een meevaller toen Pogba klungelig hands maakte bij een hoekschop van de bezoekers. De penalty was een koud kunstje voor Milner.

Trainer José Mourinho voerde de druk in de tweede helft op door Wayne Rooney bij rust en Juan Mata en Marouane Fellaini in de slotfase in te brengen. Laatstgenoemde leek voor de gelijkmaker te tekenen, maar kopte de bal op de paal. Antonio Valencia kreeg de bal vervolgens alsnog bij Ibrahimovic, die knap raak kopte.

Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de volledige 90 minuten. Daley Blind zat de hele wedstrijd op de bank bij United. Timothy Fosu-Mensah en Memphis Depay zaten niet in de wedstrijdselectie.

Mirallas

Everton begon voortvarend aan de wedstrijd en zag na tien minuten spelen een doelpunt van Kevin Mirallas afgekeurd worden wegens buitenspel.

Diezelfde Belg was in de 33e minuut wel belangrijk met een messcherpe voorzet op Romelu Lukaku, die eenvoudig de 1-0 achter doelman Claudio Bravo schoot.

Meteen na rust scoorde Mirallas zelf, door Bravo met een diagonaal schot te passeren.

City deed er van alles aan in de tweede helft, maar werd nooit echt gevaarlijk. Koeman liet na ruim een uur spelen aanwinst Morgan Schneiderlin debuteren. De middenvelder werd deze week voor 25 miljoen euro overgenomen van Manchester United.

De pas 18-jarige middenvelder Tom Davies gooide met een subtiel stiftje na een goede solo de wedstrijd in het slot: 3-0. In blessuretijd zorgde aanwinst Ademola Lookman voor het slotakkoord door doelman Bravo met een hard schot door de benen te passeren.

