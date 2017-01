Vitesse rekent af met FC Twente, NEC klopt Willem II

Vitesse nam in de eerste helft al een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Lewis Baker en Ricky van Wolfswinkel. Kort na rust tekende Milot Rashica voor de derde treffer.

Met een strafschop deed Mateusz Klich nog wat terug namens FC Twente. Ondanks een rode kaart voor Baker kwam Vitesse in de slotfase niet echt meer in problemen.

De Arnhemmers klimmen ten koste van Twente naar de zevende plek op de ranglijst.

Standaardsituatie

De 1-0 van Vitesse viel uit een inworp. Van Wolfswinkel kopte de bal terug, waarna Baker hard en doeltreffend uithaalde.

Het was de tiende treffer dit seizoen voor Vitesse uit een standaardsituatie. Alleen Ajax en Excelsior (beiden elf) maakten dit seizoen meer doelpunten uit stilstaande momenten.

Met een fraaie zweefduik voorkwam Twente-doelman Nick Marsman even later dat Guram Kashia raak kopte.

Bersant Celina kreeg de beste kans voor Twente in de eerste helft, maar de Kosovaar slaagde er van dichtbij niet in om Vitesse-keeper Eloy Room te passeren.

Vijf minuten voor rust sloeg Vitesse opnieuw toe. De mee opgekomen rechtsback Kelvin Leerdam bediende Van Wolfswinkel met een lage voorzet en de spits gleed de bal in het doel.

Tweede helft

De laatste hoop van Twente op een goed resultaat verdween twee minuten na rust definitief. Na balverlies op eigen helft van Peet Bijen kon Vitesse uitbreken en rechtsbuiten Rashica schoof de bal achter Marsman.

Met een kopbal was Twente-topscorer Enes Ünal dicht bij de 3-1. Die viel zo'n tien minuten voor tijd alsnog. Na een lichte overtreding van Leerdam op invaller Dylan Seijs kreeg Twente een penalty. Van elf meter stuurde Klich doelman Room de verkeerde hoek in.

Kort daarna moest Vitesse verder met tien man. Zonder intentie om de bal te spelen beging Baker een overtreding op Dejan Trajkowski. Arbiter Ed Janssen trok een directe rode kaart voor de Engelsman.

In het restant zette Twente aan, maar Vitesse bleef zonder grote problemen overeind.

Willem II-NEC

NEC speelt de laatste jaren in de Eredivisie graag in Tilburg tegen Willem II. De Nijmeegse ploeg behaalde de vierde uitzege op rij in het Brabantse stadion: 0-1. Nooit eerder won NEC in de clubhistorie vier uitduels op rij tegen een specifieke tegenstander op het hoogste niveau.

Willem II en NEC probeerden er vanaf de eerste minuut een open wedstrijd van te maken. De gezonde aanvalsdrang aan beide kanten leidde in de eerste helft tot voldoende kansen. Zowel bij Willem II als bij NEC ontbrak het echter aan de nodige scherpte in de afwerking.

Bij de thuisploeg was Thom Haye de gevaarlijkste man. Zijn schoten op het Nijmeegse doel waren echter net niet zuiver of hard genoeg. Bij NEC ging van Jay-Roy Grot de meeste dreiging uit. Zijn doelpogingen konden door doelman Kostas Lamprou en verdediger Jordens Peters ternauwernood worden gepareerd.

Larsson

Na de pauze drong Willem II even flink aan. NEC-doelman Joris Delle bleef echter zonder al te grote problemen overeind. In de 59e minuut paste NEC-trainer Peter Hyballa een dubbele wissel toe. Hij bracht Ferdi Kadioglu (17) en debutant Jordan Larsson (19) in. Daarmee hoopte de Duitse coach zijn ploeg in aanvallend opzicht te versterken.

De offensieve wissels leverden succes op. Mohamed Rayhi verzuimde eerst nog geklungel bij Lamprou af te straffen, maar in de 76e minuut brak Grot alsnog de ban met een fraai schot vanuit de draai in de verre hoek, 0-1.

Van een slotoffensief was nadien nog nauwelijks sprake bij Willem II, dat voor de eerste keer verloor in een serie van zes eredivisieduels.

