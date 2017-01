Feyenoord opent tweede seizoenshelft met moeizame winst op Roda JC

Dirk Kuijt was in de 69e minuut verantwoordelijk voor de openingstreffer, waarna Eljero Elia in de 88e minuut de drie punten veiligstelde voor de Rotterdammers.

Feyenoord heeft aan kop van de ranglijst nu acht punten meer dan Ajax en PSV. De Amsterdammers spelen later op zondag nog tegen PEC Zwolle. PSV was zaterdag met 2-0 te sterk voor Excelsior.

Roda JC blijft met dertien punten op de voorlaatste plaats staan, met alleen Go Ahead Eagles (twaalf) onder zich.

Matig

Feyenoord kwam in de eerste helft matig voor de dag. De Rotterdammers speelden in een te laag tempo, waardoor er nauwelijks kansen werden gecreëerd door de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

De oefenmeester moest het in Kerkrade stellen zonder Karim El Ahmadi, die met Marokko actief is op de Afrika Cup. Van Bronckhorst schoof daardoor Jens Toornstra terug naar het middenveld en liet Steven Berghuis op de rechterflank beginnen.

Het kwam het spel van Feyenoord niet ten goede. Alleen Berghuis en Eredivisietopscorer Nicolai Jörgensen slaagden er voor rust in om gevaarlijk te worden. De vleugelaanvaller schoof de bal in de 22e minuut na een mooie individuele actie net naast de voor hem verkeerde kant van de paal, terwijl de spits een klein kwartier later vanuit de draai recht op doelman Benjamin van Leer schoot.

De grootste kans van de eerste helft was voor Roda JC. Een vrije trap van Adil Auassar belandde in de extra tijd voor de voeten van Tom van Hyfte, die van dichtbij wild op de lat schoot.

Beterschap

In de openingsfase van het tweede bedrijf toonde Feyenoord beterschap en kreeg het zelf in de 54e minuut ook een enorme mogelijkheid op de 0-1. Jörgensen ontsnapte aan de aandacht van de defensie van de thuisclub en mocht alleen af op Van Leer. De inzet van de Deen was echter te slap, waardoor de keeper redding kon brengen.

De storm van Feyenoord ging daarna wat liggen en Roda JC beet opeens een stuk feller van zich af. Eric Botteghin voorkwam in die fase met sterk ingrijpen een Limburgse treffer.

Puntenverlies leek aanstaande voor Feyenoord, maar Kuijt brak ruim twintig minuten voor tijd de ban. De aanvoerder van de Rotterdammers krulde de bal op aangeven van Jörgensen van dichtbij in de kruising. Het ontging de arbitrage dat de 36-jarige routinier daarbij wel een fractie buitenspel stond.

Het verzet van Roda JC was daarmee gebroken en Feyenoord kreeg in de slotfase alle tijd en ruimte om de wedstrijd te beslissen. Met name Jörgensen liet dat aanvankelijk na, maar de aanvalsleider was vlak voor tijd wel belangrijk met de assist bij de goal van Elia.

