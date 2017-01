Toornstra speelt liever in aanvallender rol bij Feyenoord

"Ik moest wat behoudender spelen dan ik normaal doe. Dat was wennen, omdat ik van nature drang naar voren heb. Nu moest ik me inhouden. Natuurlijk speel ik liever in een aanvallender rol, maar het allerliefste sta ik toch vooral in de basis", zei de 27-jarige Feyenoorder.

Toornstra denkt een verklaring te hebben waarom de ploeg zo vaak effectief is in de slotfase. Ook tegen Roda JC besliste Feyenoord de wedstrijd in de laatste 25 minuten door doelpunten van Dirk Kuijt en Eljero Elia. "We zijn geduldig gebleven, omdat we inmiddels weten dat we altijd kunnen scoren."

"We zijn heel fit en kunnen tot de laatste minuut alles geven, wat tegenstanders vaak niet kunnen. Met 2-0 winnen van Roda JC is prima, al was het geen superwedstrijd."



Wennen

Aanvoerder Dirk Kuijt, die in de 69e minuut voor de openingstreffer zorgde, was vooral opgelucht met de overwinning. "Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is altijd even wennen", zei Kuijt achteraf tegen FOX Sports. "Het is logisch dat het niveau niet meteen zo hoog is als voor de winterstop. Maar het belangrijkste is dat je wint."

"Roda JC is een ploeg die goed georganiseerd is. Ze hebben het PSV en Ajax dit seizoen ook lastig gemaakt", doelde de aanvoerder van Feyenoord op de gelijke spelen van de Limburgers eerder dit seizoen tegen de andere titelkandidaten.



