PSV verhuurt De Wijs voor rest van seizoen aan Excelsior

"Ik wil me in Rotterdam verder ontwikkelen en ga nu alles voor Excelsior geven. In juli hoop ik me weer sterker bij PSV te melden", zei De Wijs zaterdag na de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en Excelsior (2-0) tegen het Eindhovens Dagblad.

De overgang hing al enige tijd in de lucht. De 22-jarige De Wijs, die de zoon is van oud-Eredivisiespeler Edwin de Wijs, hoopte al op een verhuur omdat hij bij PSV amper aan spelen toekomt in de hoofdmacht. Zijn contract in Eindhoven loopt nog tot medio 2019.

PSV zal geen vervanger halen voor De Wijs, die dit seizoen vooral in actie kwam in de Jupiler League voor Jong PSV. Hij debuteerde in november wel al in de Champions League in de uitwedstrijd tegen Atletico Madrid.

Narsingh

De Wijs is de tweede speler die PSV deze winterstop verlaat. Eerder deze week tekende Luciano Narsingh in de Premier League bij Swansea City.

Daartegenover staat de komst van Marco van Ginkel. Net als vorig jaar wordt de zesvoudig Oranje-international voor een halfjaar gehuurd van Chelsea. Zaterdag tegen Excelsior luisterde hij zijn rentree op met een treffer.

