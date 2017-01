Van Ginkel moe maar voldaan na succesvolle rentree bij PSV

"Dit voelt goed. Ik ben moe maar voldaan", zei van Ginkel na afloop voor de camera van FOX Sports. De 24-jarige middenvelder, die net als vorig jaar voor een halfjaar gehuurd is van de Londense topclub, voelde dat er in de eerste wedstrijd van PSV van 2017 aardig wat druk op stond na de povere eerste seizoenshelft.

"Het hele team voelde dat er gepresteerd moest worden en dat hebben we gedaan, al maakt die druk voor mij niet zoveel uit. Ik geef altijd 100 procent en als je dan scoort en met 2-0 wint is dat natuurlijk hartstikke tof."

Opvallend was dat Van Ginkel meteen weer goed meedraaide bij PSV, dat met middenvelder Bart Ramselaar als buitenspeler begon. "Er zijn maar twee, drie nieuwe spelers en de staf is hetzelfde. Ik kon me daarom snel aanpassen", verklaarde Van Ginkel.

"Het was zelfs makkelijk binnenkomen. Iedereen in de ploeg weet elkaars positie makkelijk over te nemen. Nog niet alles was goed tegen Excelsior, maar het was wel een goede zege."

Cocu

In navolging van Van Ginkel was ook trainer Phillip Cocu tevreden. "De uitslag had hoger kunnen uitvallen, maar de manier waarop we gespeeld hebben was prima", aldus Cocu, die vooral Andres Guardado in positieve zin vond opvallen.

"Hij nam de ploeg echt op sleeptouw en maakte een scherpe en frisse indruk. Ik haalde hem in de tweede helft naar de kant om geen risico meer met hem te nemen, maar ook om Jorrit Hendrix zijn rentree te gunnen na lang blessureleed."

De 30-jarige Guardado maakte in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Ajax (1-1) al zijn rentree, maar toen speelde hij volgens Cocu nog niet zo sterk als tegen Excelsior. "Dat is ook logisch, want Andres heeft nu de hele voorbereiding op de wedstrijd meegedaan. Als hij fit blijft wordt hij alleen maar beter."

