Van Ginkel helpt PSV bij terugkeer aan winst op Excelsior

Van Ginkel, die voor de tweede keer een half seizoen wordt gehuurd van Chelsea, zette zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte collega-middenvelder Davy Pröpper er op aangeven van Andres Guardado 2-0 van.

Het was pas de tweede keer dit seizoen dat PSV minimaal twee keer scoorde tijdens een thuisduel in de Eredivisie. Op 26 november slaagde de ploeg daar tegen ADO Den Haag (3-1) voor het eerst in.

In de Eredivisie blijft PSV ondanks de zege op Excelsior de nummer drie met 37 punten uit zeventien duels. Nummer twee Ajax heeft evenveel punten, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo en spelen zondag nog tegen PEC Zwolle.

Het Excelsior van trainer Mitchell van der Gaag blijft de nummer vijftien van de Eredivisie. De Kralingers hebben zestien punten en staan daarmee vier punten boven hekkensluiter Go Ahead Eagles.

Hahn

Vanaf de eerste minuut had PSV een overwicht in het Philips Stadion, al hadden de Eindhovenaren tegen het verdedigend ingestelde Excelsior wel moeite om tot uitgespeelde kansen te komen.

Excelsior-doelman Warner Hahn bleek in de eerste helft moeilijk te passeren. Onder anderen Andres Guardado, Van Ginkel en Luuk de Jong vonden de Feyenoord-huurling op hun weg. Bart Ramselaar raakte met een schot de kruising.

Toch kwam PSV nog in de eerste helft op voorsprong. Na een goed uitgespeelde aanval kwam de bal bij Van Ginkel, die van dichtbij niet faalde. Nog voor rust kregen De Jong en Pereiro kansen op meer.

Vrije trap

Vroeg in de tweede helft beet Excelsior voor het eerst van zich af. PSV-doelman Jeroen Zoet moest zich strekken bij een vrije trap van Hicham Faik. Vervolgens was het de thuisploeg die het heft weer in handen nam.

Ramselaar en Gaston Pereiro kregen de eerste Eindhovense mogelijkheden na rust, maar zij stuitten opnieuw op Hahn. De keeper van Excelsior had in de 59e minuut echter geen antwoord op een inzet van Pröpper, die scoorde na een fraaie pass van Guardado.

Niet veel later had aanvoerder De Jong de wedstrijd moeten beslissen toen hij ontsnapte aan de buitenspelval. Oog in oog met Hahn schoot de spits echter hoog over. In het vervolg speelde PSV de wedstrijd rustig uit. Jorrit Hendrix mocht in de slotfase nog zijn rentree maken na lang blessureleed.

