Heerenveen weken zonder captain Schaars door enkelblessure

Schaars kampt met irritatie aan het gewricht. De maatregel om de enkel in het gips te zetten is uit voorzorg genomen. Ook moet het herstelproces daardoor sneller gaan, meldde zijn management Wasserman zaterdag.

Door de kwetsuur ontbrak Schaars zaterdag al in de selectie voor het competitieduel met ADO Den Haag. Naar nu blijkt moet de aanvoerder dus ook de komende wedstrijden missen.

"Een blessure is nooit fijn, maar dit is wel echt balen", zegt Schaars. "Ik keek de afgelopen weken alweer erg uit naar de hervatting van de competitie. Dan is dit natuurlijk wel even slikken."

Schaars speelt sinds de zomer voor sc Heerenveen, dat hem transfervrij overnam van PSV. Eerder kwam de 24-voudig international uit voor Vitesse, AZ en Sporting Lissabon.

Door zijn goede spel in Friesland is Schaars ook weer in beeld bij Oranje. Hij maakte in november zijn rentree in een oefenduel met België. Daarin viel hij echter al snel uit.

