Gabon begint Afrika Cup met gelijkspel tegen Guinee-Bissau

Halverwege was het nog 0-0 in het stadion in Libreville, de hoofdstad van Gabon. Er waren amper kansen in de eerste helft.

Negen minuten na rust zette sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang Gabon op voorsprong . De spits van Borussia Dortmund gleed een voorzet vanaf de rechterkant binnen.

In blessuretijd kwam Guinee-Bissau uit het niets op gelijke hoogte. Het land had amper kansen gecreëerd toen Juary Soares in blessuretijd scoorde. De verdediger kopte een vrije trap binnen.

Burkino Faso-Kameroen

Het andere duel in Groep A gaat tussen Burkina Faso en Kameroen. Beide landen treffen elkaar zaterdag om 20.00 uur en ook die wedstrijd wordt in Stade de l'Amitié in Libreville gespeeld.

Bij Burkina Faso is Ajax-aanvaller Bertrand Traoré geselecteerd.