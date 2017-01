Ajacied Traoré met Burkina Faso niet langs Kameroen op Afrika Cup

Traoré, die dit seizoen door Ajax wordt gehuurd van Chelsea, begon in de basis bij Burkina Faso. Hij werd na iets meer dan een uur gewisseld in het Stade de l'Amitié.

Op dat moment stond hij met zijn land op een 1-0 achterstand door een treffer van de Kameroener Benjamin Moukandjo. Hij schoot fraai raak uit een vrije trap.

Een kwartier voor tijd werd het 1-1 dankzij Issoufou Dayo, die attent reageerde bij een rebound na een vrije trap.

Aubameyang

Bij Gabon-Guinee-Bissau, het andere duel in groep A dat werd gespeeld in hetzelfde stadion in Libreville, was het eerder zaterdag halverwege nog 0-0. Er waren voor rust amper kansen.

Negen minuten na rust zette sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang Gabon op voorsprong . De spits van Borussia Dortmund gleed een voorzet vanaf de rechterkant binnen.

In blessuretijd kwam Guinee-Bissau uit het niets op gelijke hoogte. Het land had amper kansen gecreëerd toen Juary Soares in blessuretijd scoorde. De verdediger kopte een vrije trap binnen.