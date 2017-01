Messi evenaart record Raul bij ruime zege Barcelona op Las Palmas

De 29-jarige Argentijn was in Camp Nou verantwoordelijk voor de 2-0 en tekende zo voor zijn eerste treffer ooit tegen Las Palmas. Hij heeft nu tegen 35 verschillende clubs gescoord in de Primera Division en dat zijn er net zoveel als Raul, die van 1994 tot en met 2010 voor Real speelde.

De eerste competitiegoal van Messi was op 1 mei 2005 tegen Albacete, dat inmiddels niet meer op het hoogste niveau actief is.

Na de goal van Messi zaterdag tegen Las Palmas was de wedstrijd zo goed als beslist in Camp Nou. Door de ruime zege verkleinde Barcelona de achterstand op koploper Real Madrid tot twee punten, maar de Madrilenen hebben twee wedstrijden minder gespeeld.

Zondag gaat de 'Koninklijke' op bezoek bij Sevilla, dat derde staat. Nummer vier Atletico Madrid speelt zaterdag om 18.30 uur thuis tegen Real Betis.

Suarez

Luis Suarez maakte tegen Las Palmas na veertien minuten de 1-0 en dat was ook de ruststand. Hij schoot raak op aangeven van André Gomes.

In het eerste kwartier na rust scoorde Barcelona liefst drie keer. Eerst was er de goal van Messi (2-0) en de 3-0 kwam van Suarez, die ook bijna de 4-0 maakte. De Uruguayaan stifte net niet hoog genoeg, waardoor doelman Javi Varas redding bracht. Op de rebound van Arda Turan had de doelman van Las Palmas vervolgens geen antwoord.

Tien minuten voor tijd zette rechtsback Aleix Vidal de 5-0 eindstand op het scorebord. Het was de eerste treffer van de Catalaan in dienst van Barcelona.

Galatasaray

In de Turkse competitie wonnen Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Garry Mendes Rodrigues met Galatasaray de uitwedstrijd tegen Konyaspor met 0-1. Sabri Sarioglu maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Jong speelde de hele wedstrijd voor de topclub uit Istanbul. Sneijder, die een gele kaart kreeg, werd in de laatste minuut gewisseld. Rotterdammer Rodrigues speelde alleen de tweede helft en maakte daarmee zijn debuut.

Galatasaray houdt een achterstand van drie punten op Basaksehir, de koploper die zaterdag weinig heel liet van Kayserispor (5-0).

