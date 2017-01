Kane leidt Spurs met hattrick langs West Bromwich Albion

Voor de dit seizoen teleurstellend presterende Janssen was opnieuw geen plaats in de selectie. Zijn concurrent Kane zette de Spurs op voorsprong en nog voor rust werd het 2-0 door een eigen doelpunt van Gareth McAuley.

De ploeg van trainer Mauricio Pochettino was veel sterker en kreeg kans op kans. In de tweede helft zorgde Kane met zijn tweede en derde treffer van de middag voor de eindstand.

Tottenham, waar oud-Ajacied Jan Vertonghen in de tweede helft geblesseerd uitviel, klom door de zege in ieder geval voor even naar de tweede plaats met 45 punten uit 21 duels. West Bromwich heeft zestien punten minder en bleef daarmee achtste.

Later zaterdag komen koploper Chelsea (om 18.30 uur uit tegen Leicester City) en nummer vijf Arsenal (om 16.00 uur op bezoek bij Swansea City) nog in actie in de top van de Premier League.

Liverpool, Manchester City en Manchester United spelen zondag. United en Liverpool treffen elkaar en City gaat op bezoek bij het Everton van trainer Ronald Koeman.

