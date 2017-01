Arsenal zet Swansea simpel opzij, hattrick Kane voor Spurs

Bij Swansea-Arsenal opende spits Olivier Giroud in de eerste helft de score. De Fransman maakte in zijn laatste vijf wedstrijden voor Arsenal vijf treffers.

In de tweede helft werd de ploeg van trainer Arsène Wenger geholpen door Swansea. Zowel Jack Cork (54 minuut) als Kyle Naughton (67e minuut) maakte een eigen doelpunt. Alexis Sanchez bepaalde de eindstand op 0-4.

Bij Swansea ontbrak de kersverse aanwinst Luciano Narsingh nog. Leroy Fer kwam tien minuten na rust als invaller in het veld en Mike van der Hoorn bleef de hele wedstrijd op de bank.

Door de zege in Wales klom Arsenal in ieder geval voor even naar de derde plaats achter Chelsea en Tottenham met 44 punten uit 21 wedstrijden. Swansea heeft slechts vijftien punten en is hekkensluiter.

Spurs

Voor de dit seizoen teleurstellend presterende Vincent Janssen was er eerder op de dag opnieuw geen plaats in de selectie van de Spurs. Zijn concurrent Kane zette Tottenham op voorsprong tegen West Bromwich en nog voor rust werd het 2-0 door een eigen doelpunt van Gareth McAuley.

De ploeg van trainer Mauricio Pochettino was veel sterker en kreeg kans op kans. In de tweede helft zorgde Kane met zijn tweede en derde treffer van de middag voor de eindstand.

Tottenham, waar oud-Ajacied Jan Vertonghen in de tweede helft geblesseerd uitviel, klom door de zege naar de tweede plaats met 45 punten uit 21 duels. West Bromwich heeft zestien punten minder en bleef daarmee achtste.

Stoke City

Basisspelers Bruno Martins Indi en Erik Pieters en invaller Ibrahim Afellay wonnen met Stoke City op bezoek bij het Sunderland van Patrick van Aanholt: 1-3. Halverwege was de eindstand al bereikt.

Oud-FC Twente-speler Marko Arnautovic (twee keer) en Peter Crouch zetten de bezoekers op een comfortabele voorsprong. Jermain Defoe deed nog iets terug.

Virgil van Dijk ging met Southampton onderuit bij Burnley (1-0). Joey Barton zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Jordy Clasie en Cuco Martina zaten de hele wedstrijd op de bank bij de 'Saints'.

Marten de Roon wist met Middlesbrough niet te winnen op bezoek bij Watford: 0-0. Verder kende West Ham United in eigen huis geen problemen met Crystal Palace (3-0) en verloor Bournemouth met 3-1 bij Hull City.

Later zaterdag komt koploper Chelsea (om 18.30 uur uit tegen Leicester City) nog in actie in de top van de Premier League. Liverpool, Manchester City en Manchester United spelen zondag. United en Liverpool treffen elkaar en City gaat op bezoek bij het Everton van trainer Ronald Koeman.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League