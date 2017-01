PEC heeft met Israelsson eerste winterse versterking binnen

De 27-jarige Zweedse middenvelder komt uit eigen land over van Hammarby IF. Israelsson moet helpen om PEC Zwolle in de Eredivisie te houden. De ploeg staat op een zestiende plaats.

De in Kalmar geboren Israelsson kwam in het verleden twee keer uit voor Jong Zweden. Voor zijn periode bij Hammarby IF speelde hij bij Kalmar FF. Met die club behaalde hij in 2008 de Zweedse landstitel.

"PEC Zwolle kende ik al via Denni Avdic die hier gespeeld heeft en de afgelopen week heb ik veel beelden van de club via Youtube bekeken", aldus Israelsson.

De Zweed is in Zwolle de opvolger van Wout Brama, die is overgestapt naar FC Utrecht. De ploeg van scheidend trainer Ron Jans legde eerder al Danny Holla vast. Die middenvelder speelde al op amateurbasis bij de Zwollenaren.

