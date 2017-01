Spurs-coach Pochettino wil Janssen helpen uit dip te komen

Janssen maakt zaterdag geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het thuisduel in de Premier League met West Bromwich Albion.

De spits maakt sinds zijn komst van AZ afgelopen zomer nog geen grootse indruk in Londen. In 23 wedstrijden wist de aanvaller pas drie keer te scoren. Vorig seizoen werd Janssen met 27 treffers nog topscorer van de Eredivisie.

Dieptepunt tot nu toe was zijn optreden tegen Aston Villa van vorige week. Janssen werd in het bekerduel naar de kant gehaald, waarna het spontaan beter ging lopen bij de Spurs.

Pochettino hoopt nu de druk op de 22-jarige spits wat te verlichten. "Hij heeft op dit moment wat liefde en hulp nodig", zegt hij tegen The Standard. "De enige manier waarop dat nu wellicht kan is door hem wat extra werk te geven zodat hij fitter en scherper wordt, waardoor hij het goede gevoel terug kan krijgen."

Kritiek

Ondanks alles maakt de trainer zich geen zorgen over de tienvoudig international van Oranje. "Het klopt dat hij tegen Aston Villa niet op zijn best was. Het is altijd moeilijk voor een jongeling om kritiek te krijgen, maar daar moet je mee om leren gaan."

Pochettino denkt dat Janssen wellicht wat te snel voor de leeuwen is gegooid. Hij moest er in september direct staan toen Harry Kane er vanwege een enkelblessure bijna twee maanden uit lag.

"Misschien verwachtten we toen te veel van hem. Vincent moest direct veel spelen, terwijl hij een nieuwe speler uit een vreemde competitie is. Misschien kwam zijn reeks in het eerste elftal te vroeg. Maar hij is nog een jonge kerel, het hoort bij het proces."

