AZ begint tweede seizoenshelft met zege op Go Ahead Eagles

AZ klimt door de achtste zege van het seizoen naar de vierde plaats in de Eredivisie, met 31 punten uit achttien duels. Go Ahead blijft laatste met twaalf punten.

Het was enige tijd onzeker of het duel wel door kon gaan. Vanwege het winterweer was het veld in de Adelaarshorst bedekt onder een dikke sneeuwlaag. Vrijwilligers slaagden er echter in om de witte laag vakkundig weg te vegen, waarna arbiter Danny Makkelie zijn goedkeuring gaf voor de wedstrijd.

Daarin begon de thuisploeg voortvarend, mede dankzij enkele aardige acties van nieuweling Elvis Manu. De aanvaller maakt het seizoen op huurbasis af in Deventer. De oud-Feyenoorder raakte al rap met een schot van dichtbij het zijnet.

Aan de overkant was AZ gevaarlijk via Ben Rienstra. De middenvelder schoot na twaalf minuten in kansrijke positie over. In het vervolg van de eerste helft lieten beide ploegen echter weinig spannends zien.

Weghorst

Halverwege de tweede helft wisten de Alkmaarders de ban te breken. Jahanbakhsh bediende Wout Weghorst die Go Ahead-doelman Theo Zwarthoed met een schot in de korte hoek passeerde.

Trainer Hans de Koning van de thuisploeg beklaagde zich bij de arbitrage over die treffer, omdat hij vond dat Weghorst buitenspel stond. Makkelie stuurde de coach daarop naar de tribune.

Go Ahead ging nog wel op jacht naar de gelijkmaker, maar dat bood AZ aan de overkant meer ruimte. Uit een rappe tegenstoot van de ploeg coach John van den Brom had invaller Iliass Bel Hassani voor 0-2 moeten zorgen, maar hij schoot over. Vlak daarna was de AZ-defensie attent na een boogballetje van Darren Maatsen, dat voor de lijn werd weggehaald.

Jahanbakhsh leek het duel vijf minuten voor tijd alsnog te beslissen. Zijn fraaie schot plofte vanaf een meter of dertig via de binnenkant van de paal achter Zwarthoed.

Jarchinio Antonia bracht de thuisploeg echter razendsnel terug in het duel, door een strafschop te benutten. Die was toegekend na een domme overtreding van Matias Johansson. In blessuretijd mocht ook Jahanbakhsh vanaf elf meter aanleggen, waarna hij het duel met de 1-3 in het slot gooide.

