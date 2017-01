Assaidi moet Twente-debuut uitstellen, Ödegaard op bank bij Heerenveen

De 28-jarige Assaidi wacht nog op vrijgave van zijn vorige club Al-Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zodoende kan hij zondag nog niet spelen tegen Vitesse.

Assaidi tekende eind december een verbintenis tot medio 2019 bij FC Twente. De aanvaller speelde tussen 2009 en 2012 al in de Eredivisie voor sc Heerenveen, waarna hij voor Liverpool, Stoke City en Al-Ahli uitkwam.

Trainer René Hake van Twente beslist zaterdag of Kamohelo Mokotjo meegaat naar Arnhem. De middenvelder ontbrak tijdens het trainingskamp van Twente in Spanje vanwege problemen met zijn reisdocumenten, waardoor hij Zuid-Afrika niet uit kon.

Mokotjo sloot eerder deze week aan in Enschede. FC Twente moet het tegen Vitesse zeker stellen zonder aanvaller Chinedu Ede en reservekeeper Sonny Stevens, die herstellende zijn van blessures.

De thuisploeg uit Arnhem mist voorlopig middenvelder Marvelous Nakamba, die met Zimbabwe meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup. De Braziliaanse aanvaller Nathan revalideert van een knieblessure. Dat deed de huurling van Chelsea eerst bij de Engelse club, maar inmiddels weer in Arnhem.

Ödegaard

Coach Jurgen Streppel van sc Heerenveen kan wel over zijn nieuwe aanwinst Ödegaard beschikken. Of de Noor zaterdag direct debuteert is nog afwachten. De huurling van Real Madrid begint op de bank.

Het duel tussen de nummer vier en veertien van de Eredivisie wordt in Noorwegen overigens live uitgezonden.

Stijn Schaars is in het Abe Lenstra Stadion toeschouwer. De aanvoerder heeft enkelklachten en zit niet bij de selectie. Of Jerry St. Juste dat wel doet is onzeker. De verdediger is vrijwel hersteld van een enkelblessure. Streppel bekijkt zaterdag of St. Juste volledig inzetbaar is.

Bij ADO zijn spits Mike Havenaar en verdediger Wilfried Kanon niet van de partij. De Japanner ligt in eigen land in een ziekenhuis, terwijl Kanon met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie