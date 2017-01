Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord speelt als titelfavoriet

"Het is moeilijk om te zeggen dat je geen kampioenskandidaat bent", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het uitduel met Roda JC van zondagmiddag.

"Of we de favoriet zijn? Wel door het spel dat wij laten zien, hopelijk tot het eind."

Feyenoord houdt zich, buiten het verhuren van derde doelman Warner Hahn aan Excelsior, tot nu toe afzijdig van de winterse transfermarkt. Van Bronckhorst heeft dan ook alle vertrouwen in zijn huidige selectie.

"Je merkt aan iedereen, van speler 1 tot speler 29, dat we maar één doel hebben", doelt de coach op de eerste landstitel voor Feyenoord sinds 1999.

El Ahmadi

Van Bronckhorst wilde vrijdag nog niet zeggen wie tegen Roda JC de vervanger zal zijn van Karim El Ahmadi. De middenvelder ontbreekt de komende weken bij Feyenoord, omdat hij met Marokko meedoet aan de Afrika Cup.

Jens Toornstra, die in de eerste seizoenshelft vaak in de aanval stond, lijkt de meest logische optie. "Onze formatie kan iedere week wisselen, we werken van wedstrijd tot wedstrijd", was het enige wat Van Bronckhorst kwijt wilde.

De trainer van de koploper weet dat zijn ploeg zondag een stugge tegenstander treft. Nummer zeventien Roda won deze jaargang nog maar één keer en maakte slechts acht doelpunten, maar de Limburgers speelden ook tien keer gelijk en staan pas op 21 tegentreffers in zeventien duels.

"Roda JC kan heel compact spelen en kan het tegenstanders heel moeilijk maken", stelde Van Bronckhorst. "We hebben dit seizoen al vaker tegen defensieve tegenstanders gespeeld. We zullen de kansen die we creëren, moeten afmaken."

Roda JC-Feyenoord begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Feyenoord verdedigt in de tweede seizoenshelft een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax en van tien punten op nummer drie PSV.

