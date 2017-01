Ajax wellicht zonder Onana, PSV moet improviseren in aanval

Ajax-trainer Peter Bosz liet vrijdag op de persconferentie richting de confrontatie met PEC weten dat zaterdag wordt besloten of Onana in actie kan komen in Zwolle.

"Hij is ziek. Maar als hij morgen weer mee kan trainen, kan hij zondag ook spelen", aldus de 53-jarige Apeldoorner, die nog niet wilde zeggen of Tim Krul of Diederik Boer Onana eventueel vervangt.

Bosz bevestigde ook dat de 17-jarige Justin Kluivert bij de selectie zit. De zoon van oud-spits Patrick Kluivert maakte in de winterstop zijn officieuze debuut in Ajax 1 in een oefenduel met Excelsior (1-3).

Vlak voor de winterstop was Kluivert tijdens uitduel met FC Twente (1-0 verlies) voor het eerst onderdeel van de selectie, maar toen maakte hij geen speelminuten. Nu is hij door afwezigheid van Bertrand Traoré (Afrika Cup), Vaclav Cerny en Pelle Clement (beiden geblesseerd) opnieuw geselecteerd.

Koploper

In de tweede seizoenshelft moet Ajax zien in te lopen op koploper Feyenoord. "We staan vijf punten achter. Dat betekent dat we nog maar heel weinig punten mogen verspelen", besefte Bosz in aanloop naar het duel met PEC.

Dat de tegenstander uit Zwolle slechts zestiende staat, zegt de trainer van de Amsterdammers niets. "Het heeft ze niet meegezeten dit seizoen. Ik denk dat ze te laag staan op de ranglijst."

PSV

Bij PSV is de spoeling voorin dun. Trainer Cocu kan tegen Excelsior niet beschikken over Oleksandr Zinchenko en Steven Bergwijn, die met lichte blessures kampen. Daarnaast vertrok Luciano Narsingh donderdag naar Swansea City en is Jürgen Locadia al langer geblesseerd.

Desondanks heeft Cocu vertrouwen in de wedstrijd tegen Excelsior. "We zijn er klaar voor. We hebben een uitstekende week gehad in Spanje en willen direct goed starten. Het is aan ons om een goede reeks neer te zetten en als we dat doen, verandert de situatie wellicht", doelde hij op de persconferentie op de achterstand op Feyenoord en Ajax.

"Wij zijn de favoriet en zullen het spel moeten maken. We moeten waken voor de omschakeling van Excelsior. Daarin zijn ze gevaarlijk, al kunnen zij ook verzorgd voetbal spelen wanneer ze daarvoor de ruimte krijgen."

Wellicht haalt PSV nog een vervanger voor de vertrokken Narsingh. "We kijken naar een eventueel buitenkansje. Als die voorbij komt zullen we het niet laten hem te halen, maar we zijn er niet heel actief mee bezig. Het moet een echte toegevoegde waarde zijn", aldus Cocu.

PEC-Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur. PSV neemt het zaterdagavond om 19.45 uur op tegen Excelsior.

