Fer speelde belangrijke rol in keuze Narsingh voor Swansea City

"Ik heb met Leroy gesproken voordat ik besloot om hier te tekenen en hij vertelde me dat Swansea een goed club is met geweldige teamgenoten en fantastische supporters", zegt de 26-jarige Narsingh op de site van Swansea City over zijn nieuwe teamgenoot.

"Dat gesprek heeft me erg geholpen in mijn keuze. Het was daarna makkelijk om ja te zeggen tegen Swansea."

Narsingh tekende donderdag een contract voor tweeënhalf jaar bij de club uit Wales. PSV ontvangt 4 miljoen pond (4,6 miljoen euro) voor de aanvaller, die nog een verbintenis voor een halfjaar had in Eindhoven.

Afschrikken

De 19-voudig Oranje-international, die met rugnummer 28 zal spelen, heeft zich niet laten afschrikken door het feit dat Swansea City slechts negentiende staat in de Premier League en met Paul Clement al aan zijn derde manager van het seizoen toe is.

"Ik weet dat we laag staan, maar ik geloof dat alles goed zal komen. Ik kijk al twee of drie jaar naar de Premier League en Swansea speelt altijd goed voetbal", aldus Narsingh.

"Daarom wist ik dat ik hier wilde spelen toen Swansea zich meldde. Dit is de beste competitie van de wereld en ik weet dat Swansea een goede club voor me is."

De rappe vleugelspeler was bezig aan zijn vijfde seizoen bij PSV, nadat hij in de zomer van 2012 overkwam van sc Heerenveen. Hij denkt dat dit het juiste moment is voor een nieuwe transfer. "Ik ben nu 26, dat is een goede leeftijd voor de stap naar de Premier League."

Topniveau

Manager Clement, zelf pas een kleine twee weken in dienst bij Swansea, toont zich zeer tevreden met zijn eerste aanwinst.

"De interesse in hem dateert al van voor mijn komst, maar ik had er geen enkel probleem mee om de deal af te ronden. Hij heeft snelheid, kan goals maken en heeft ervaring met op topniveau spelen."

Naast Fer stond ook Mike van der Hoorn al onder contract bij Swansea. De 'Swans' nemen het zaterdag vanaf 16.00 uur thuis op tegen Arsenal. Narsingh zal dan nog niet meedoen, omdat hij in zijn laatste dagen bij PSV een lichte kuitblessure opliep.

