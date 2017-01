Wiegman nieuwe bondscoach voetbalsters, Foppe de Haan assistent

Wiegman (47) volgt Arjen van der Laan op, die eind december na iets meer dan een jaar onverwacht werd ontslagen omdat de KNVB geen vertrouwen meer in hem had. Oranje bereidt zich voor op het EK in eigen land, dat komende zomer wordt gehouden.

Na het ontslag van Van der Laan nam Wiegman, die al als assistent-bondscoach aan de Oranjevrouwen verbonden was, de honneurs waar. Nu is ze dus definitief aangesteld als bondscoach.

De 73-jarige De Haan was sinds afgelopen jaar al adviseur van de voetbalsters. In het verleden was hij jarenlang trainer van sc Heerenveen en had hij ook Jong Oranje en Ajax Cape Town onder zijn hoede. Tevens was hij kortstondig bondscoach van Tuvalu.

"In tweeënhalf jaar als assistent-bondscoach heb ik ervaren hoe talentvol en ambitieus deze groep is. Vooral nu met een EK in eigen land voor de deur", aldus Wiegman. "We weten precies welke stappen we nog moeten zetten om te presteren op het EK en ik kijk ernaar uit daar mee aan de slag te gaan."

104 interlands

Wiegman kwam tussen 1987 en 2001 tot haar 104 interlands namens Oranje. Met haar club Ter Leede werd ze twee keer kampioen en won ze een keer de beker. In Amerika pakte ze de titel met de University of North Carolina.

Als coach werd Wiegman met ADO Den Haag landskampioen (2012) en veroverde ze twee keer de beker (2012 en 2013). In 2014 werd ze bij de Oranjevrouwen assistent van toenmalig bondscoach Roger Reijners.

Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB is content met de aanstelling van Wiegman. "Sarina Wiegman is voor ons de juiste coach om een goede prestatie op het EK neer te zetten", zegt hij.

"Met de aanstelling van Wiegman zetten we de koers voort die we voor ogen hebben met het Nederlands vrouwenteam. Zij heeft ruime ervaring met dit team, heeft de juiste instelling, de knowhow en het enthousiasme om er een succes van te maken."

Trainingskamp

Maandag reizen Wiegman en De Haan met Oranje naar Spanje voor een trainingskamp, waar oefenduels met Roemenië (20 januari) en Rusland (24 januari) op het programma staan.

Het EK begint op 16 juli voor Oranje met een wedstrijd in De Galgenwaard in Utrecht tegen Noorwegen. Denemarken (20 juni) en België (24 juni) zijn de andere landen in groep A.