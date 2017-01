Koeman en Schneiderlin na anderhalf jaar herenigd bij Everton

Voetbal Real Madrid door in Copa del Rey en pakt record Real Madrid heeft zich donderdag op spectaculaire wijze geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. De 'Koninklijke' speelde in extremis met 3-3 gelijk op bezoek bij Sevilla en dat was meer dan genoeg na de 3-0 zege van vorige week in het heenduel in het eigen Estadio Santiago Bernabéu.