Alles over Afrika Cup 2017: 'Een foutenfestival door enthousiasme'

De Afrikaanse bond wees het continentale toernooi aanvankelijk toe aan Libië, maar door de onrust in dat land werd er besloten om uit te wijken naar Gabon.

Twee jaar geleden gebeurde er iets soortgelijks bij de vorige editie. Twee maanden voor de start van het toernooi besloot Marokko om zich terug te trekken als gastland uit angst voor een ebola-uitbraak. Equatoriaal-Guinea nam de organisatie op zich, uitgerekend het land dat in de kwalificatie was gediskwalificeerd wegens het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Ivoorkust won het toernooi in 2015 door Ghana in de finale na strafschoppen te verslaan. Pas na 22 penalty's trokken de 'Oranje Olifanten' aan het langste eind.

Piet de Visser

Piet de Visser vindt de Afrika Cup de mooiste van alle toernooien. "De passie en de liefde die de mensen voor het voetbal hebben, is nergens zo groot als in Afrika", vertelt de 82-jarige scout van Chelsea aan NUsport. "Het is ook allemaal niet zo tactisch, de spelers hebben enorm veel enthousiasme. Daardoor wordt het een foutenfestival, je ziet dingen die je in Europa nooit zult zien."

De Visser raakte eind jaren tachtig voor het eerst in aanraking met de Afrika Cup, toen hij nog trainer was bij Willem II. "Wij kregen destijds klop van een Gabonese ploeg toen we een toernooi speelden in dat land. De beste speler was de Guinees Mohammed Sylla en die heb ik toen naar Tilburg gehaald."

"Begin jaren negentig mocht Sylla naar de Afrika Cup, maar bij Willem II moest hij ook nog zijn contract verlengen. Mensen uit Guinee nodigden mij uit om daar het contract te ondertekenen. Dat leek mij wel leuk om te doen, dus toen ben ik in het vliegtuig gestapt", verhaalt De Visser.

"Het mooiste was dat ik bij een training meteen op de bank werd gezet. Niet om te helpen, maar direct als de hoofdman. De coaches van Guinee maakten zich ondergeschikt aan mij, omdat zij mij zagen als de grote blanke coach uit Europa."

"Ik vond dat zo'n mooie ervaring. Ik heb ze toen in Marseille voorbereid op de Afrika Cup. Niemand wist dat, want ik was gewoon trainer van Willem II. Mijn vrouw zat zelfs rustig op de bank en zag het op televisie. Ze was compleet verbaasd toen ze mij zag rennen langs de lijn in een pak van Guinee."

De kritiek op de Afrika Cup is dat veel wedstrijden niet om aan te zien zijn. De Visser vindt dat er een positive ontwikkeling te bespeuren is in de kwaliteit van de duels. "Er was een periode dat er bijna alleen maar Europese trainers waren. Zij brachten er tactiek in en toen werden inderdaad veel wedstrijden 0-0 en dus saai. In Afrika kan je dat niet te lang doen, want dat accepteren supporters en spelers niet. De wedstrijden zijn nu weer een stuk leuker."

De favorieten

Ivoorkust: De ploeg van de Franse bondscoach Michel Dussuyer hoopt dit jaar de titel te prolongeren. Het zou dan na 1992 en 2015 de derde keer zijn dat Ivoorkust zich de beste van Afrika mag noemen. Bij 'Les Éléphants' spelen onder anderen ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon en toppers als Serge Aurier (Paris Saint-Germain), Eric Bailly (Manchester United), Wilfried Bony (Stoke City) en Salomon Kalou (Hertha BSC).

Senegal: De Senegalezen lijken de grootste uitdagers van Ivoorkust. Op de FIFA-ranglijst is de ploeg het hoogst genoteerde Afrikaanse land met een 33e plek. Verder dan een tweede plaats in 2002 is het land nooit gekomen op de Afrika Cup. Bij Senegal zitten onder anderen Sadio Mané (Liverpool), Cheikhou Kouyaté (West Ham), Kalidou Koulibaly (Napoli), Idrissa Gueye (Everton) en Mame Diouf (Stoke) in de selectie.

Algerije: Algerije mag ook absoluut opgeschreven worden op het lijstje der favorieten. De selectie is sterk en daarnaast bleef de ploeg van de Belgische coach Georges Leekens ongeslagen in de kwalificatie met een doelsaldo van 25 doelpunten voor en één tegen. Algerije won in 1990 voor de eerste en voorlopig de laatste keer de Afrika Cup, uitgerekend in eigen land. Bekende spelers zijn Riyad Mahrez, Islam Slimani (beiden Leicester City), Nabil Bentaleb (Schalke 04) en Yacine Brahimi (FC Porto).

Egypte: De grootste outsider voor de titel is misschien wel Egypte. De ploeg eindigde ongeslagen in de kwalificatie met slechts één doelpunt tegen. Opvallend is dat Egypte met twaalf spelers relatief veel selectieleden uit de eigen competitie heeft. De bekendste spelers zijn Mohamed Salah (AS Roma) en Mohamed Elneny (Arsenal), maar ook Ramadan Sobhi (Stoke City) en Ahmed Elmohamady (Hull City) zitten bij de selectie.

De talenten

Volgens Piet de Visser kunnen de volgende jongen talenten gaan doorbreken tijdens de Afrika Cup.

Franck Kessié – Ivoorkust

"20-jarige verdediger van Atalanta Bergamo. Dit kan echt een jongen worden die eruit gaat springen. Ik zag hem onlangs in de wedstrijd tegen Zweden (2-1 winst) en daar speelde Kessié een heel sterke partij. Ik heb gehoord dat verschillende grote clubs acher hem aanzitten."

Thomas Partey - Ghana

"Middenvelder die af en toe invalt bij Atletico Madrid. Hij is van 1993, dus hij is nog hartstikke jong. Een jongen die mij absoluut is opgevallen."

Bertrand Traoré - Burkina Faso

"Aanvaller die is verhuurd aan Ajax. Hij ging geblesseerd naar Gabon, maar hij schijnt weer helemaal fit te zijn. Bij Ajax hebben ze natuurlijk Hakim Ziyech gekocht, maar ik vind dat ze Traoré achter spits Kasper Dolberg hadden moeten zetten. Op tien, functionerend als tweede spits, komt hij het best tot zijn recht. Ik verwacht dat hij op die positie gaat spelen bij Burkina Faso."

Victorien Angban - Ivoorkust

"Verdedigende middenvelder van FC Granada. Ik zag hem voor het eerst spelen bij Jong Ivoorkust en hij is mij altijd bijgebleven. Hij brengt veel power en inzet op het middenveld en hij beschikt over een behoorlijke techniek. Hij wordt in september pas 21. Ik hoop dat hij een kans krijgt in de ervaren ploeg van Ivoorkust."

Laatste winnaars Afrika Cup

2015: Ivoorkust

2013: Nigeria

2012: Zambia

2010: Egypte

2008: Egypte

2006: Egypte

2004: Tunesië

2002: Kameroen

2000: Kameroen

Pouleindeling

Groep A

1. Gabon

2. Burkina Faso

3. Kameroen

4. Guinee

Groep B

1. Algerije

2. Tunesië

3. Senegal

4. Zimbabwe

Groep C

1. Ivoorkust

2. Democratische Republiek Congo

3. Marokko

4. Togo

Groep D

1. Ghana

2. Mali

3. Egypte

4. Oeganda

Wanneer Wedstrijd Groep Speelstad 14 januari, 17:00 uur Gabon-Guinee-Bissau A Libreville 14 januari, 20:00 uur Burkina Faso-Kameroen A Libreville 15 januari, 17:00 uur Algerije-Zimbabwe B Franceville 15 januari, 20:00 uur Tunesië-Senegal B Franceville 16 januari, 17:00 uur Ivoorkust-Togo C Oyem 16 januari, 20:00 uur DR Congo-Marokko C Oyem 17 januari, 17:00 uur Ghana-Oeganda D Port-Gentil 17 januari, 20:00 uur Mali-Egypte D Port-Gentil 18 januari, 17:00 uur Gabon-Burkina Faso A Libreville 18 januari, 20:00 uur Kameroen-Guinee-Bissau A Libreville 19 januari, 17:00 uur Algerije-Tunesië B Franceville 19 januari, 20:00 uur Senegal-Zimbabwe B Franceville 20 januari, 17:00 uur Ivoorkust-DR Congo C Oyem 20 januari, 20:00 uur Marokko – Togo C Oyem 21 januari, 17:00 uur Ghana-Mali D Port-Gentil 21 januari, 20:00 uur Egypte-Oeganda D Port-Gentil 22 januari, 20:00 uur Kameroen-Gabon A Libreville 22 januari, 20:00 uur Guinee-Bissau-Burkina Faso A Franceville 23 januari, 20:00 uur Senegal-Algerije B Franceville 23 januari, 20:00 uur Zimbabwe-Tunesië B Libreville 24 januari, 20:00 uur Marokko-Ivoorkust C Oyem 24 januari, 20:00 uur Togo-DR Congo C Port-Gentil 25 januari, 20:00 uur Egypte-Ghana D Port-Gentil 25 januari, 20:00 uur Oeganda-Mali D Oyem

28 januari, 17.00 uur Kwartfinale: 1A-2B Libreville

28 januari, 20.00 uur Kwartfinale: 1B-2A Franceville

29 januari, 17.00 uur Kwartfinale: 1C-2D Oyem

29 januari, 20.00 uur Kwartfinale: 1D-2C Port-Gentil

1 februari, 20.00 uur Eerste halve finale Libreville

2 februari, 20.00 uur Tweede halve finale Franceville

4 februari 20.00 uur Wedstrijd om plaats drie Port-Gentil

5 februari 20.00 uur Finale Libreville