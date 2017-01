UEFA maakt zich zorgen om suprematie negen topclubs

Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool en Paris Saint-Germain domineren de laatste jaren het Europese clubvoetbal.

Uit het donderdag gepubliceerde UEFA-rapport 'The European Club Football Landscape' (pdf) blijkt dat de negen clubs een flinke financiële voorsprong hebben op de rest.

De superclubs worden als wereldwijde merknamen gezien en hebben volgens de UEFA een "ongeziene rijkdom en een gigantische massa aan fans en volgers overal ter wereld".

De inkomsten uit sponsoring namen bij de superclubs de afgelopen zes seizoenen toe met gemiddeld 115 miljoen euro per club. Andere clubs in de hoogste divisies van Europa zagen hun sponsorinkomsten in diezelfde periode per club gemiddeld met 1,1 miljoen stijgen.

Premier League

Vooral in de Premier League verdienen de clubs significant meer dan op de rest van het continent. De twintig clubs uit de hoogste Engelse divisie hebben samen een hogere omzet dan 597 clubs uit de hoogste divisies van 48 Europese landen samen.

"Als beschermer van de sport in Europa moet de UEFA alert zijn op deze situatie", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"De minder positieve trends in het rapport moeten we goed in de gaten houden. Bijvoorbeeld de hoge concentratie van sponsorinkomsten die door slechts een handvol clubs worden geïncasseerd en de hoge salarissen die de grootste clubs kunnen betalen."

Begroting

De negen superclubs hadden in 2015 een omzet van 388 (Liverpool) tot 578 miljoen euro (Real Madrid). Juventus heeft als tiende club een omzet van 325 miljoen. De nummer elf op de ranglijst, Borussia Dortmund (281 miljoen) genereert significant minder dan de topclubs.

De begroting van de Nederlandse topclubs Ajax en PSV ligt tussen de 90 en 95 miljoen euro, waarmee ze ruim buiten de top dertig van clubs met de hoogste omzet vallen. Eredivisiekoploper Feyenoord heeft een omzet van circa 60 miljoen.

Financiële fairplay

Volgens de financiële fairplay-regels van de UEFA mogen clubs maximaal 70 procent van hun omzet aan spelerssalarissen uitgeven.

Mede om die reden heeft FC Barcelona moeite om het medio 2018 aflopende contract van Lionel Messi te verlengen. De Catalaanse topclub betaalt 340 miljoen aan spelerssalarissen en staat daarmee op eenzame hoogte.

De andere acht superclubs spenderen 216 tot 289 miljoen per jaar aan salarissen.

Juventus komt met 198 miljoen aan salarissen nog enigszins bij de topclubs in de buurt. AC Milan is elfde op de lijst met 164 miljoen.