Sterspeler Payet wil niet meer voor West Ham United uitkomen

"We hebben een probleem met Payet, hij wil vertrekken", aldus Bilic donderdag op een persconferentie. "Maar we hebben gezegd dat we onze beste spelers niet kwijt willen raken, dus we gaan hem absoluut niet verkopen."

De 29-jarige Payet, bezig aan zijn tweede seizoen bij West Ham, was in de vorige jaargang een van de uitblinkers in de Premier League. Ook speelde hij een belangrijke rol voor Frankrijk op het EK in de zomer.

Dit seizoen gaat het met hem en met West Ham wat minder, maar er zijn nog genoeg clubs die in verband worden gebracht met Payet. De spelmaker kwam medio 2015 voor 12,3 miljoen euro over van Olympique Marseille en tekende elf maanden geleden een nieuw contract tot de zomer van 2021 in Londen.

"We hebben hem een langdurig contract gegeven, omdat we willen dat hij hier blijft", zegt Bilic. "Ik heb met de voorzitter gesproken en het is geen geldkwestie. Ik denk niet dat we hem zullen laten gaan, maar het zal lastig zijn om hem tevreden te houden."

Problemen

Volgens de Kroatische manager begonnen de problemen met Payet toen op 1 januari de transfermarkt weer openging. "Clubs hebben waarschijnlijk contact met hem opgenomen, dat is normaal in deze periode van het jaar", stelt Bilic.

De trainer zal zijn vedette zaterdag hoogstwaarschijnlijk niet opstellen in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

"Ik verwacht dat hij terugkomt en dezelfde betrokkenheid toont die het team aan hem heeft getoond. Maar als hij zijn houding niet verandert, dan zit hij niet bij het team en zal hij niet met ons meetrainen."

West Ham United staat op een teleurstellende dertiende plek na twintig wedstrijden. Vorig seizoen eindigden de 'Hammers' nog als zevende in de Premier League.

