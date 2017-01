Ibrahimovic vindt dat hij Engeland in drie maanden 'veroverd' heeft

"Ik heb Engeland al veroverd, en het heeft me maar drie maanden gekost", aldus de 35-jarige Ibrahimovic, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, donderdag op de site van Manchester United.

De Zweed staat na twintig wedstrijden samen met Arsenal-aanvaller Alexis Sanchez op de tweede plek van de topscorerslijst van de Premier League met dertien doelpunten. Chelsea-spits Diego Costa is de nummer één met veertien treffers.

"Ik jaag op niemand", zegt Ibrahimovic over de race om topscorer te worden. "Ik jaag alleen op de grote trofee, de titel in de Premier League. Dat is mijn doel. Individuele prijzen zijn een bonus."

"Ik probeer het team te helpen door te doen wat ik het beste kan: doelpunten maken, goed spelen en kansen creëren voor mijn teamgenoten."

Titel

Manchester United begon matig aan het eerste seizoen onder manager José Mourinho, maar inmiddels hebben de 'Red Devils' in alle competities al negen zeges op rij geboekt. De ploeg is bovendien vijftien duels op rij ongeslagen.

Ibrahimovic gelooft daarom dat United, dat tien punten achterstand heeft op koploper Chelsea, nog niet kan worden afgeschreven in de titelrace.

"We hebben onze pieken en dalen gehad, maar de laatste tijd hebben we veel gewonnen. De trainer heeft zijn basis gevonden, wat niet makkelijk is als je een nieuwe coach bent."

"Ik zei vanaf het begin dat het tijd zou kosten om aan elkaar te wennen. Nu zie je de identiteit van het team, al kunnen we nog veel beter."

United staat momenteel zesde in de Premier League. De 'Mancunians' nemen het zondag op Old Trafford op tegen Liverpool. Ibrahimovic zal naar verwachting weer kunnen spelen, nadat hij het League Cup-duel met Hull City van dinsdag (2-0 zege) moest missen wegens ziekte.

Bekijk het programma en de stand van de Premier League