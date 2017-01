Arsenal verlengt contracten Frans trio, Fellaini langer bij United

Arsenal meldt dat de drie Fransen een verbintenis voor de lange termijn hebben gesigneerd. Hoe lang de nieuwe contracten lopen, is niet bekendgemaakt.

"Francis heeft enorme vooruitgang geboekt, Olivier is uitgegroeid tot een steeds completere speler en Laurent is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en ik denk een van de beste verdedigers van dit moment. Dus dit is geweldig nieuws voor ons", zei manager Arsène Wenger.

Spits Giroud (30) werd in 2012 door Arsenal overgenomen van Montpellier. In 148 competitieduels voor de Londense club was hij goed voor 63 treffers.

De 31-jarige verdediger Koscielny speelt sinds de zomer van 2010 voor Arsenal. Hij werd destijds overgenomen van Lorient.

Coquelin (25) speelt als sinds zijn tienerjaren voor Arsenal. De middenvelder werd aan verschillende clubs uitgeleend, maar krijgt sinds het seizoen 2014/2015 veel speeltijd in het eerste elftal van de 'Gunners'.

Laagvlieger

Arsenal staat na twintig wedstrijden op de vijfde plek in de Engelse competitie. De achterstand op koploper en stadgenoot Chelsea bedraagt acht punten.

Zaterdag om 16.00 uur speelt Arsenal uit tegen laagvlieger Swansea City.

Fellaini

Manchester United lichtte donderdag een optie in het contract van Fellaini. De Belgische middenvelder blijft daardoor tot de zomer van 2018 actief op Old Trafford.

Fellaini (29) kwam in 2013 over van Everton. De 1.94 meter lange middenvelder was sindsdien goed voor zeven treffers in 76 competitieduels.

Dinsdag maakte Fellaini nog het tweede doelpunt voor United in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup tegen Hull City (2-0).

Manchester United staat zesde in de Premier League, met twee punten minder dan Arsenal en tien minder dan Chelsea. De 'Mancunians' spelen zondag om 17.00 uur thuis de topper tegen Liverpool.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League