Cillessen bekert verder met FC Barcelona, Southampton verslaat Liverpool

De 3-1 zege van FC Barcelona in Camp Nou was net genoeg om de laatste acht van het bekertoernooi te bereiken. Athletic was in het heenduel nog met 2-1 te sterk voor de Catalanen.

Luis Suarez hielp Barcelona in de return na 35 minuten aan een voorsprong met zijn honderdste officiële doelpunt in dienst van de regerend landskampioen. Neymar tekende vlak na rust via de strafschopstip voor de 2-0.

Op dat moment leek er weinig aan de hand voor de ploeg van trainer Luis Enrique, maar slechts enkele minuten na de 2-0 maakte Athletic al de aansluitingstreffer. Enric Saborit wist Jasper Cillessen te verschalken.

De 27-jarige doelman kampte de laatste weken met een kuitblessure, maar was net op tijd hersteld om te spelen.

Messi

Beide ploegen leken even af te stevenen op een verlenging, maar zover kwam het niet. Lionel Messi hielp Barcelona een kwartier voor tijd naar de volgende ronde door een vrije trap via de binnenkant van de paal in de verre hoek te schieten.

Het is al de derde wedstrijd op rij dat Messi via een vrije trap weet te scoren. Het is tevens zijn 26e doelpunt uit een vrije trap in dienst van FC Barcelona.

Daarmee pakt de 29-jarige Argentijn het record af van Ronald Koeman, die namens de Catalanen 25 keer wist te scoren op die manier.

League Cup

In de halve finales van de League Cup deden Virgil van Dijk en Jordy Clasie goede zaken met Southampton. Het heenduel met Liverpool werd met 1-0 gewonnen.

Nathan Redmond bracht Southampton na twintig minuten spelen op voorsprong in het St. Mary's Stadium. Ook in het vervolg van de wedstrijd waren de beste kansen voor de thuisploeg. Zo leek Redmond in de slotfase van dichtbij de 2-0 binnen te werken, maar zijn poging eindigde op de onderkant van de lat.

Aanvoerder Van Dijk maakte de hele wedstrijd vol, terwijl Clasie na 75 minuten werd gewisseld. Bij Liverpool behoorde Georginio Wijnaldum tot de basiself, maar de middenvelder werd een kwartier na rust naar de kant gehaald.

De return op Anfield wordt op 25 januari afgewerkt. De andere halve finale gaat tussen Manchester United en Hull City. De 'Mancunians' wonnen dinsdagavond het heenduel op Old Trafford met 2-0.

Coppa Italia

In Italië plaatste Juventus zich met enige moeite voor de kwartfinales van de Coppa Italia. De 'Oude Dame' was in Turijn met 3-2 te sterk voor Atalanta Bergamo.

Juventus stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Paulo Dybala en Mario Mandzukic. Abdoulay Konko maakte het een kwartier voor tijd spannend door de aansluitingstreffer te maken.

Toch was het weer Juventus dat tot scoren kwam en de marge vergrootte naar twee. Miralem Pjanic schoot de 3-1 binnen van elf meter. Tien minuten voor tijd maakta Atalanta via Emmanuel Latte Lath opnieuw de aansluitingstreffer, maar het leverde de bezoekers niets meer op.