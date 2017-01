KNVB gaat in kwartfinales bekertoernooi testen met scherm naast veld

"We hebben al in oefenduels getest met deze on field review. En dat gaan we over twee weken ook toepassen in de vier kwartfinales van de KNVB-beker", zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in een interview met NUsport.

De KNVB heeft al vaker in het bekertoernooi gebruik gemaakt van de videoscheidsrechter, maar de test met het scherm naast het veld is nieuw.

"De videoref zal de scheidsrechter adviseren, maar de arbiter kan indien nodig op het scherm kijken voor bevestiging", vertelt Van Egmond. "Dat is het protocol dat de FIFA wil volgen en ze hebben ons gevraagd om dat uit te proberen."

De kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi worden eind januari afgewerkt. FC Volendam neemt het op 24 januari op tegen Sparta Rotterdam. Een dag later worden FC Utrecht-SC Cambuur en AZ-Heerenveen afgewerkt. Op 26 januari strijden Vitesse en Feyenoord in de Gelredome om een plek bij de laatste vier.

WK clubs

In het buitenland is al eerder gebruik gemaakt van een scherm naast het veld. Tijdens het duel tussen Atletico Nacional en Kashima Antlers op het WK voor clubs kende arbiter Viktor Kassai op advies van videoscheidsrechter Danny Makkelie een penalty toe aan Kashima Antlers.

Kassai had de overtreding in het strafschopgebied niet gezien, maar kon aan de zijkant van het veld de beelden terugkijken. Daarop besloot de Hongaarse scheidsrechter de bal alsnog op de stip te leggen.

Van Egmond ziet dat de videoscheidsrechter in 2016 een belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Nederland heeft daar vier, vijf jaar geleden een voorloopfunctie in gehad. Het heeft even geduurd voordat we de UEFA en FIFA konden overtuigen, maar dat is gelukt."

Makkelie

Een scherm langs het veld waarop de scheidsrechter wedstrijdmomenten kan terugzien lijkt overbodig, aangezien de videoarbiter over dezelfde beelden beschikt. Danny Makkelie ziet het hulpmiddel desondanks als een toegevoegde waarde.

"Het kan zijn dat er situaties achter de rug van de scheidsrechter gebeuren. Dan kan je natuurlijk afgaan op advies van de videoscheidsrechter, maar om het te verkopen naar publiek en spelers is het handig om zelf ook even te kijken", aldus Makkelie.

De 33-jarige arbiter is net als scheidsrechtersbaas Van Egmond in zijn nopjes met de rol van de videoscheidsrechter in het voetbal. "Wat dat betreft zijn er mooie stappen gemaakt. De hele voetbalwereld wil dat fouten van een scheidsrechter gecorrigeerd kunnen worden en dat gebeurt nu."

Bekijk het programma en de uitslagen in het KNVB-bekertoernooi