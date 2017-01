Kuipers ziet genoeg talenten die na 2018 eindtoernooien kunnen fluiten

"Ik maak denk ik geen kans meer op het EK van 2020 en bovendien staan er voldoende opvolgers klaar. 2018 is het laatste jaar dat ik een groot eindtoernooi fluit", zegt Kuipers woensdag in gesprek met NUsport.

De Oldenzaler zit al jaren in de hoogste klasse van Europese scheidsrechters. Hij kwam in 2012 op het EK voor het eerst in actie tijdens een eindtoernooi. Kuipers floot ook op het WK van 2014 en het EK van afgelopen zomer.

Kuipers vindt zichzelf over twee jaar te oud om nog als scheidsrechter te fungeren op een groot eindtoernooi. "Ik moet niet meer klaar willen zijn voor het EK van 2020. Rond die tijd ben ik 47. We hebben genoeg jonge gasten die dan prima dit soort eindtoernooien kunnen fluiten."

Internationaal

Hoewel Kuipers na 2018 niet meer actief zal zijn op WK's en EK's, is hij niet van plan definitief te stoppen als scheidsrechter. "De Eredivisie sluit ik zeker niet uit en ook internationale wedstrijden nog niet. Ik zal alleen geen grote eindtoernooien meer fluiten."

Dit seizoen staat voor Kuipers vooral in het teken van kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. De Nederlander hoopt zijn vorm van afgelopen jaar mee te nemen naar 2017.

"Natuurlijk waren er leermomenten, maar we kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de wedstrijden die we vorig jaar hebben geleid", vindt Kuipers. "2017 wordt een belangrijk jaar en dus zullen we die performance vast moeten houden. We willen heel graag naar het WK van 2018."

Kuipers heeft zaterdagavond de leiding over PSV-Excelsior. Het duel in Eindhoven begint om 19.45 uur.

