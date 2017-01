VVV-Venlo stelt Stan Valckx aan als manager voetbal

Valckx is op 1 januari aan zijn nieuwe functie begonnen, maar VVV maakte het nieuws dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie pas bekend.

"Het samenstellen van een selectie gebeurt niet van vandaag op morgen. Dit is een voortdurend proces waarbij de nodige expertise en ervaring komt kijken", zegt VVV-driecteur Marco Bogers op de website van de Venlose club.

"Zowel voor bestuur en directie als voor onze staf is het belangrijk om deze kwaliteiten in huis te hebben en dat hebben wij in de persoon van Stan Valckx. Stan is dagelijks op de club, onderhoudt de contacten met de hoofdtrainer, overige stafleden en het technisch platform en houdt nauwlettend de individuele- en teamontwikkeling in de gaten."

"Daarnaast beschikt hij over een groot en waardevol netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken. Voor ons allen is Stan inmiddels veel meer geworden dan een klankbord of adviseur", aldus Bogers.

International

Valckx begon zijn carrière als speler bij VVV, waarna de verdediger voor PSV en Sporting Lissabon uitkwam. De 20-voudig international was met Oranje actief op het WK 1994 in de Verenigde Staten.

Na zijn spelersloopbaan was Valckx actief als zwakwaarnemer en technisch directeur bij diverse clubs. In februari vorig jaar vertrok hij bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta.

VVV heeft in de Jupiler League een voorsprong van twee punten op de nummer twee Jong Ajax, dat als belofteteam niet kan promoveren naar de Eredivisie. Nummer drie MVV Maastricht heeft vier punten minder dan de ploeg uit Venlo.

VVV hervat de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen middenmoter SC Cambuur.

