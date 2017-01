Mourinho vindt dat United-spelers eerste goal tegen Hull te lang vierden

"We moesten gewoon doorgaan met de wedstrijd", aldus Mourinho tegen Sky Sports. "Elk doelpunt kan cruciaal zijn in een bekerwedstrijd, dus waarom moet je een goal zo vieren als er nog meer dan een halfuur te spelen is?"

United had het op Old Trafford 55 minuten erg lastig met de hechte defensie van Premier League-hekkensluiter Hull City in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup.

Mata vond in de 56e minuut eindelijk een gaatje voor de thuisploeg door een kopbal van Henrikh Mkhitaryan bij de tweede paal in het doel te tikken. De spelers van United toonden hun opluchting door de treffer uitgebreid te vieren.

"Ik vind dat we dat niet hoefden te doen", zei Mourinho. "Er is geen reden om de eerste goal zo te vieren."

Marouane Fellaini bezorgde United vlak voor tijd een zeer goede uitgangspositie voor de return in Hull op donderdag 26 januari door ook nog de 2-0 te maken. De winnaar van deze halve finale neemt het in de eindstrijd van het tweede bekertoernooi van Engeland op tegen Southampton of Liverpool.

Theater

Liverpool is zondag op Old Trafford al de volgende tegenstander van Manchester United in de Premier League. Mourinho riep de supporters van de 'Mancunians' op die wedstrijd niet te zien als "een bezoek aan het theater".

"Het is een speciale wedstrijd voor ons. Als we enthousiast voetbal spelen dan zullen de fans met ons meedoen. Als we niet met veel intensiteit spelen, dan is het logisch dat de fans niet zo luid zijn", verwees de Portugees bij de BBC op de eerste helft tegen Hull City.

Mourinho verwacht dat hij zondag tegen Liverpool weer kan beschikken over Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse topspits ontbrak tegen Hull City vanwege ziekte.

