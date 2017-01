Manchester United met één been in League Cup-finale na zege op Hull

In de eerste ontmoeting met Hull City won United met 2-0. Door de goals van Juan Mata en diens vervanger Marouane Fellaini reist de equipe van José Mourinho over zestien dagen vol vertrouwen af naar de return in Hull.

Zonder Nederlanders had United weinig moeite met de 'Tigers', maar het klasseverschil kwam lange tijd niet tot uiting op het scorebord. Pas na een klein uur spelen werd er voor het eerst gescoord op Old Trafford.

Mata reageerde attent na een kopbal van Henrikh Mkhitaryan en kon van dichtbij intikken. Ruim twintig minuten na zijn openingsgoal moest de Spaanse spelmaker plaatsmaken voor Fellaini, die zijn invalbeurt vlak voor tijd bekroonde door een voorzet van Matteo Darmian binnen te knikken.

Rooney

Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah bleven negentig minuten op de bank bij United. Memphis zat zoals gebruikelijk niet bij de wedstrijdselectie van Mourinho, net als de zieke Zlatan Ibrahimovic.

Wayne Rooney slaagde er niet in zijn 250e doelpunt voor de 'Mancunians' te maken. De 31-jarige aanvoerder deelt het record (249) sinds afgelopen weekend met clubicoon Sir Bobby Charlton.

In de finale wacht een ontmoeting met Southampton of aartsrivaal Liverpool. Zij spelen woensdag hun heenwedstrijd in het St. Mary's Stadium.

Atletico

In Spanje maakte Atletico het zich onnodig moeilijk tegen Las Palmas. De Madrilenen hadden de heenwedstrijd op Gran Canaria met 0-2 gewonnen, maar gingen dinsdag met 2-3 onderuit in het eigen Estadio Vicente Calderon.

Dat was nipt genoeg voor een ticket voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

Trainer Diego Simeone zag zijn ploeg via Antoine Griezmann en Angel Correa de leiding nemen, maar de bezoekers kwamen twee keer langszij dankzij Marko Livaja. In blessuretijd maakte Mateo Garcia het nog spannend, maar daar bleef het bij.

Napoli

In Italië plaatste Napoli zich als eerste club voor de kwartfinale van de Coppa Italia. De Serie A-club maakte met 3-1 een einde aan het bekersprookje van tweededivisionist Spezia. Piotr Zielinski, Emanuele Giaccherini en Manolo Gabbiadini scoorden voor de ploeg uit Napels.

Het nietige clubje Spezia, dat uitkomt in de Serie B, had eerder Udinese en Palermo uitgeschakeld. Een nieuwe stunt zat er echter niet in in Stadio San Paolo.