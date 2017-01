Geblesseerde Van Rhijn moet zes weken toekijken bij Club Brugge

Van Rhijn moest maandag geblesseerd het trainingsveld in het Spaanse Sotogrande verlaten en bij verder onderzoek werd dinsdag vastgesteld dat de kwetsuur hem anderhalve maand aan de zijlijn houdt.

Woensdag keert de verdediger terug naar België, waar hij zijn revalidatie zal vervolgen, meldt Club Brugge dinsdag op de website.

De achtvoudig international van Oranje kwam afgelopen zomer over van Ajax en is dit seizoen een vaste waarde in de ploeg van trainer Michel Preud'homme. De Leidenaar speelde zeventien competitiewedstrijden en maakte ook minuten in alle zes groepsduels in de Champions League.

Met name de laatste maand is Van Rhijn op schot voor 'Blauw-Zwart'. Hij schoot in de laatste drie wedstrijden twee vrije trappen binnen en scoorde in totaal drie keer in de Jupiler Pro League.

Immers

Het Nederlands getinte Club speelde maandag de oefenwedstrijd in Spanje. Daarin werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Werder Bremen. De enige goal kwam op naam van nieuweling Lex Immers, die onlangs transfervrij overkwam nadat hij zijn contract liet ontbinden bij Cardiff City.

Ruud Vormer en Stefano Denswil maakten ook minuten namens de Belgen, die donderdag in Spanje nog aantreden tegen SC Freiburg.

De Brugse koploper hervat de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Standard Luik. Op de ranglijst verdedigt de regerend kampioen een voorsprong van twee punten op Anderlecht.

