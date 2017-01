Van Basten en UEFA na twijfels overtuigd van nieuwe opzet WK

De 52-jarige Van Basten, sinds september 2016 als 'Chief Officer for Technical Development' in dienst bij de wereldvoetbalbond, verzekert dat het nieuwe format een nóg groter feest maakt van het WK.

Zijn werkgever FIFA presenteerde eerder op dinsdag zijn plannen voor de eindstrijd van 2026, waarbij het deelnemersveld wordt uitgebreid naar 48 landen. Dat leidde tot forse kritiek van onder meer de ECA, de belangenorganisatie voor Europese clubs.

​Ook Van Basten was niet direct overtuigd van het voornemen. "Ik had mijn twijfels", erkent de tweevoudig wereldvoetballer van het jaar op Twitter. "Maar een WK met meer landen zorgt voor een nóg groter feest en meer landen kunnen het allerhoogste nastreven."

De tegenstanders van de nieuwe opzet vrezen vooral dat spelers fysiek nog meer belast zullen worden. Hoewel het WK nog steeds in 32 dagen afgewerkt zal worden, stijgt het aantal wedstrijden van 64 naar 80.

Volgens Van Basten heeft de FIFA daar echter rekening mee gehouden. "We weten dat we de spelers moeten beschermen", reageert hij op de kritiek. "Er is geen sprake van extra belasting. Omdat het toernooi 32 landen duurt, zijn de clubs hun sterspelers even lang kwijt."

UEFA

Ook de UEFA heeft zich laten overtuigen van de nieuwe opzet. In een eerder stadium was de Europese voetbalbond bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin nog huiverig over het voornemen, maar nadat andere continentale bonden zich achter het plan van de FIFA schaarden stemde ook de UEFA ermee in.

"Tijdens het FIFA-council in Zürich van vandaag werd duidelijk dat alle federaties massaal voorstander waren van een WK met 48 landen vanaf 2026. Als gevolg daarvan hebben wij besloten de nieuwe opzet van het toernooi ook te ondersteunen", meldt de UEFA in een verklaring.

De UEFA vreest er net als Van Basten niet voor dat de spelers extra belast zullen worden en benadrukt dat het de belangen van de Europese clubs zal blijven beschermen. "Wij zijn blij met de voorgestelde lengte en opzet van het toernooi. We willen er ook voor zorgen dat de clubbelangen beschermd blijven."