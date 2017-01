Ten Hag tot medio 2020 bij FC Utrecht, directeur Van Schaik vertrekt

De 46-jarige Ten Hag, die naast hoofdtrainer ook technisch manager is in de Galgenwaard, beschikt nog over een aflopende verbintenis. Beide partijen zijn het echter eens geworden over contract voor nog eens drie seizoenen.

In de zomer van 2015 werd Ten Hag aangesteld als opvolger van Rob Alflen. De oud-speler van de club kwam over van Bayern München, waar hij verantwoordelijk was voor het tweede elftal. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles en assistent bij PSV en FC Twente.

In het eerste seizoen onder leiding van Ten Hag reikte FC Utrecht tot de finale van de KNVB-beker, waarin Feyenoord te sterk bleek (2-1). Bovendien drong de club door tot de play-offs om Europees voetbal.

"Het is duidelijk dat ik erg blij ben met mijn keuze voor FC Utrecht", zegt Ten Hag op de website van de club. "Ik voel mij zeer prettig in de samenwerking met de mensen. Er zijn nog zoveel kansen en mogelijkheden om deze selectie, maar ook de opkomende jeugdtalenten, verder te ontwikkelen. Voor de club liggen er voldoende uitdagingen."

"Ik ben enorm blij met dit vertrouwen en dit contract. Samen met mijn management, staf en mijn spelers doen wij er alles aan om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken."

Van Schaik

Ook algemeen directeur Van Schaik is blij met de contractverlenging van Ten Hag. "De intenties waren van beide kanten direct duidelijk, want er ligt een mooie toekomst voor ons. Erik ziet een enorme potentie in onze selectie, scouting en de jeugdacademie."

Van Schaik zelf is bezig aan zijn laatste maanden in de Galgenwaard. De directeur is toe aan een nieuwe uitdaging en vertrekt per 1 juli bij FC Utrecht. "Ik voel zelf aan dat dit het moment is voor mij om deze beslissing te nemen."

"Er komt na bijna zes jaar weer een nieuwe periode voor FC Utrecht aan. We hebben grote stappen gemaakt en veel bereikt, waar ik medeverantwoordelijk voor ben. Maar andere doelen zijn nog niet bereikt, ook daar lag een verantwoordelijkheid van mij. Dat heb ik geëvalueerd voor mezelf en dat heeft tot deze conclusie geleid."

FC Utrecht bezet na een knappe reeks de zesde plaats in de Eredivisie. De laatste nederlaag dateert van 2 oktober. Zaterdag staat het eerste competitieduel van 2017 op het programma. Op Het Kasteel is Sparta Rotterdam de opponent.

