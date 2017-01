Jan Smit stopt na negentien jaar als voorzitter Heracles Almelo

Dat maakte Smit dinsdag bekend in zijn nieuwjaarsspeech. "Heracles Almelo staat er goed op en is klaar voor de toekomst. Een goed moment voor mij om aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen als voorzitter."

"Een taak die ik dan negentien jaar met veel plezier heb uitgevoerd. Heracles Almelo is toe aan nieuw leiderschap", verklaart de gerechtsdeurwaarder, die in 1998 de voorzittershamer overnam bij de toenmalige eerstedivisionist. Sindsdien groeide de club uit tot stabiele Eredivisieclub.

Onder leiding van Smit promoveerde Heracles in 2005 als kampioen naar het hoogste niveau en werd in het seizoen 2011/2012 de finale van de KNVB-beker bereikt. Bovendien nam de club in 1999 intrek het Polman Stadion, dat in 2003 het eerste stadion met een kunstgrasveld werd in Nederland.

Hoogma

"Ik was vaak naar buiten toe het gezicht van de club, historisch gegroeid in de afgelopen achttien jaar", aldus Smit. "Dat zal veranderen. Heracles zit in mijn DNA en ik zal altijd bij de club betrokken blijven. Op afstand, weest u niet bang. Op gevoel zou ik nog graag willen blijven, maar mijn verstand zegt: stoppen en overdragen aan de volgende generatie."

"Onze directie, waarin wij als bestuur alle vertrouwen hebben en dan met name Nico-Jan Hoogma, zal meer naar buiten treden en de club vertegenwoordigen. Het formele voorzitterschap zal vanaf 1 juli 2017 door Hans Bredewoud worden ingevuld."

Afgelopen seizoen eindigde Heracles als zesde in de Eredivisie, waarna het via de play-offs voor het eerst in de clubgeschiedenis beslag legde op een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Daarin werd het uitgeschakeld door het Portugese FC Arouca.

Momenteel bezetten de Tukkers de negende positie op de ranglijst. De ploeg van trainer John Stegeman hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie