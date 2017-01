Badstuber mag van Bayern als huurling ritme opdoen bij Schalke

Zowel Badstuber zelf als 'Der Rekordmeister' bereikte al overeenstemming met Schalke. Alleen een medische keuring kan de tijdelijke overgang nog blokkeren, melden beide clubs op de website.

Badstuber brak in het seizoen 2009/2010 onder de hoede van Louis van Gaal door bij Bayern, maar kampte sindsdien met veel blessureleed. Deze voetbaljaargang speelde hij pas één competitiewedstrijd voor de Duitse kampioen.

De linksbenige verdediger, die zowel centraal achterin als op de linkerflank inzetbaar is, moet bij Schalke wedstrijdritme op gaan doen. "Ik ben Bayern dankbaar dat ze met mijn wens ingestemd hebben", zegt hij dinsdag op de website van de Duitse grootmacht. "Ik heb behoefte aan speeltijd en kijk uit naar mijn tijd in Gelsenkirchen."

Allerbeste

​Ook volgens Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is Badstuber gebaat bij speeltijd op het hoogste niveau. "Hij is een goede speler, maar is veel geblesseerd geweest en is nu weer fit. We hopen dat hij de komende maanden veel minuten gaat maken en wensen hem het allerbeste."

De 31-voudig international van Duitsland is de tweede winterse aanwinst voor de nummer elf van de Bundesliga. Eerder werd FC Nürnberg-spits Guido Burgstaller al op de training begroet door Klaas-Jan Huntelaar.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga