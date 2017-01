Infantino sluit penaltyserie bij gelijkspel in groepsduel WK 2026 niet uit

"Het is interessant om zekerheid te hebben over het resultaat", aldus Infantino. "En om iets te hebben dat het resultaat op het veld kan bepalen in plaats van dat er vraagtekens komen over bijvoorbeeld 'salonremises'. Het is altijd goed zaken te beslissen op het veld."

"Maar ik denk dat elke wedstrijd belangrijk zal zijn, omdat je groepswinnaar wil worden om een zwakkere tegenstander te krijgen in de knock-outfase."

De Zwitser benadrukte wel dat het nog jaren kan duren voordat er een besluit wordt genomen over een mogelijke penaltyserie in de groepsfase. "Dit is niet een onderwerp voor nu, we zullen dit dichter bij de start van het toernooi bespreken."

"Dat is een interessant idee om over na te denken", zei Infantino dinsdagmiddag op een persconferentie in het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich, enkele uren nadat het bestuur van de wereldvoetbalbond unaniem akkoord was gegaan met zijn plan om het WK vanaf 2016 uit te breiden van 32 naar 48 landen.

In het nieuwe format zijn er in de poulefase zestien groepen van drie ploegen, in plaats van acht groepen van vier. De beste twee landen plaatsen zich voor de knock-outfase, waardoor er een grotere kans is dat ploegen een gelijkspel zullen 'afspreken' om ervoor te zorgen dat ze allebei doorgaan.

Een van de plannen die de FIFA heeft gemaakt om dit tegen te gaan, is om geen remises meer toe te staan in de poulefase door bij een gelijkspel over te gaan op een strafschoppenserie.

Kritiek

Infantino wilde niet te lang stilstaan bij de kritiek op de uitbreiding, die direct loskwam in vooral Europese toplanden en bij clubs en nationale competities.

De Europese voetbalclubs, verenigd in de ECA, meldden dinsdag in een reactie dat de voordelen van een uitbreiding van een WK niet zien. "Deze beslissing is genomen op politieke in plaats van sportieve gronden."

Infantino richt zich naar eigen zeggen vooral op de positieve geluiden. "Dit geeft kleinere landen de kans om ook eens op een WK aanwezig te zijn. Veel meer landen kunnen dromen van deelname. Daarom was dit een makkelijke beslissing voor de ontwikkeling van het voetbal."

"We zitten in de 21e eeuw en moeten het WK aanpassen aan de 21e eeuw'', vervolgde de FIFA-voorzitter. "Voetbal is meer dan alleen Europa en Zuid-Amerika, voetbal is globaal geworden. En de voetbalkoorts die losbarst als een land zich kwalificeert voor het WK, is de best mogelijke promotie voor onze sport.''

Schema

Infantino benadrukte dat het 'nieuwe WK', waarop in totaal geen 64 maar 80 wedstrijden zullen worden gespeeld, geen extra belasting voor de spelers zal opleveren. Hij bevestigde dat het WK van 2026 net als het komende WK van 2018 in Rusland in een periode van 32 dagen zal worden gespeeld.

Volgens de FIFA is het competitieschema zo opgesteld dat deelnemende landen net zoveel rustdagen tussen de wedstrijden hebben als nu het geval is. Een land dat de finale haalt, speelt evenals in de huidige opzet zeven wedstrijden: twee in de groep en vijf in de knock-outrondes.

De FIFA kiest in mei 2020 het land dat het uitgebreide WK van 2026 mag organiseren. "Het is belangrijk dat we nu het format bepalen, want we zijn bezig om de bidprocedure van het WK van 2026 voor te bereiden", aldus Infantino.

De FIFA zal in een later stadium bepalen hoe de extra plaatsen zullen worden verdeeld over de continenten. Volgens een uitgelekt plan gaat Europa van dertien naar zestien deelnemers.