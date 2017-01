Europese clubs noemen uitbreiding WK 'politiek besluit'

"We zien de voordelen hier niet van'', schrijven de clubs dinsdag in een verklaring, enkele uren nadat het bestuur van de FIFA unaniem akkoord was gegaan met het plan van voorzitter Gianni Infantino.

"De huidige opzet met 32 landen blijkt juist een perfecte formule. We zetten onze vraagtekens ook bij de snelheid waarmee dit is besloten, terwijl het nog negen jaar duurt voordat het kan worden ingevoerd. Deze beslissing is genomen op politieke in plaats van sportieve gronden en onder grote politieke druk, iets wat de ECA betreurt.''

De associatie van 220 clubs, waarvan acht uit Nederland, bespreekt de gevolgen tijdens de komende bestuursvergadering.

Volgens de Spaanse krant Marca overweegt de organisatie van La Liga, de hoogste klasse in Spanje, zelfs naar de rechter te stappen om het besluit van de FIFA aan te vechten.

Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse Primera Division, zei eerder op dinsdag al dat hij boos is dat Infantino "in zijn eentje alle beslissingen neemt zonder rekening te houden met anderen. Hij gedraag zich als oud-voorzitter Sepp Blatter."

KNVB

De KNVB zegt in een eigen reactie dat de Nederlandse bond openstaat voor vernieuwing van het WK. "Maar alleen als dit het voetbal vooruit helpt'', zegt operationeel directeur Gijs de Jong op de site van de KNVB.

Volgens De Jong moet het sportieve belang altijd zwaarder wegen dan financiële en commerciële belangen.

"Uitbreiding van het WK biedt meer landen kans op plaatsing, wat goed is voor de ontwikkeling en beleving van het voetbal wereldwijd. De FIFA kent 211 leden. Het is een begrijpelijke wens dat de kleinere landen en andere continenten meer kans willen maken op deelname aan een WK."

"Tegelijkertijd moet uitbreiding niet tot onnodige toename van oninteressante wedstrijden en meer overbelasting voor spelers leiden, want daar zit niemand op te wachten. De charme en kracht van het WK mag niet verloren gaan.''

Zodra de FIFA de exacte invulling van het uitgebreide WK heeft opgesteld, gaat de KNVB de voor- en nadelen daarvan bespreken met betrokken partijen in het Nederlandse voetbal.

Löw

Bondscoach Joachim Löw van wereldkampioen Duitsland denkt dat uitbreiding van het WK de kwaliteit niet ten goede komt. Hij verwijst naar het afgelopen EK in Frankrijk, waar 24 in plaats van zestien landen mochten meedoen.

"Dat droeg niet bij aan verbetering van de kwaliteit, integendeel zelfs. We hebben veel saaie wedstrijden gezien waarin ploegen zich vooral voor het eigen doel verschansten'', zegt de Duitse bondscoach.

Vanuit Schotland, dat in 1998 voor het laatst meedeed aan het WK, kwam wel een positieve reactie op het FIFA-besluit. "Meer fans vanuit de hele wereld kunnen hun land nu op een WK zien", zei bondsdirecteur Stewart Regan. "Wales, IJsland en Noord-Ierland hebben op het afgelopen EK wel aangetoond hoeveel invloed de kleinere landen kunnen hebben."